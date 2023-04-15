晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》落跑市長選總統的南韓啟示錄

2023/04/15 05:30

◎ 楊以彬

隨著2024年總統大選各黨候選人逐漸明朗化，地方首長落跑選總統的議題開始在政壇發酵，不僅成為朝野政黨攻防的焦點；也形塑選民衡量候選人誠信的重要尺標。對此，筆者特舉與台灣民主化歷程相近的南韓為對照組，俾以做為台灣的參照標的。

南韓自1987年實行總統公民直選以來，迄今共舉行八次大選。綜觀競選過程和選舉結果，清楚揭露一個事實：凡是來自17個「廣域地方自治團體」(相當台灣直轄市長或縣長)的地方首長，想要在任內落跑選總統，均告失敗。不僅「請辭參選」如此，更遑論「請假參選」。

其中，有幾個代表性案例頗值爬梳一番。最近的例子，是2022年競逐總統失敗的李在明。他曾在連任城南市長時，就起心動念想參選總統，但在黨內初選以排名第三鎩羽而歸。接著他在2018年當選管轄南韓人口最多的京畿道知事，然而才就任三年，又請辭去選總統，結果在京畿道內的首爾市得票率輸給對手5%，成為勝負的關鍵，部分原因，即是獨立選民眾多的部分首爾市民，對這種「吃碗內、看碗外」的行為，相當不以為然。

另一個例子是前首爾市長朴元淳。他是南韓唯一達成三連霸的民選首都市長，靠著斐然的政績，備受民眾肯定，滿意度常年保持在5成以上，2018年地方選舉，得票率高達53%，碾壓其他對手。有明星市長光環的他，也曾在任內動過競逐總統大位的想望，但在競選初期，南韓民眾以不到5%的支持度，狠狠打臉他的總統夢，警告他不要驕傲，做好市長，不要天天想著當總統。

相對以上的落跑摔跤案例，前總統李明博顯得有智慧多了。他在2002年高票當選首爾市長後，憑藉卓越政績累積的「首爾經驗」，成為邁向總統之路的政治資本。然而他智慧之處，在於能克制己身的政治投機和權力慾望。為此，他毅然放棄2006年首爾市長的連任，拒絕將其當成跳板或退路，專心準備總統大選，終於2007年以49%的得票率輕鬆贏得總統，完成第二次政黨輪替，成為從民選直轄市長直接挑戰總統成功的第一人、

南韓和台灣同為第三波民主轉型的成功教材，但不得不承認，南韓選民就落跑政治人物的拒絕力道和容忍底限顯然較台灣濃厚，這從歷屆總統選舉，從未出現敢用「請假參選」方式落跑的地方首長，即可見一斑。

「南韓落跑市長選總統，門都沒有」，證明選民集體意志凝聚的強大政治壓力，可迫使民選首長必須信守對選民的莊嚴承諾和神聖責任，更不能縱容為追求更高的權力名位，輕易撕毀與選民的契約。我相信台灣的民主品質並不輸給南韓，「韓國能，台灣為何不能。」因此，拒絕落跑政治人物的權利掌握在你我手上，「選民今天說No，明天哪位想落跑的市長敢說Yes！」（作者為大學教師，新北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書