自由廣場》落跑市長選總統的南韓啟示錄

◎ 楊以彬

隨著2024年總統大選各黨候選人逐漸明朗化，地方首長落跑選總統的議題開始在政壇發酵，不僅成為朝野政黨攻防的焦點；也形塑選民衡量候選人誠信的重要尺標。對此，筆者特舉與台灣民主化歷程相近的南韓為對照組，俾以做為台灣的參照標的。

南韓自1987年實行總統公民直選以來，迄今共舉行八次大選。綜觀競選過程和選舉結果，清楚揭露一個事實：凡是來自17個「廣域地方自治團體」(相當台灣直轄市長或縣長)的地方首長，想要在任內落跑選總統，均告失敗。不僅「請辭參選」如此，更遑論「請假參選」。

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其中，有幾個代表性案例頗值爬梳一番。最近的例子，是2022年競逐總統失敗的李在明。他曾在連任城南市長時，就起心動念想參選總統，但在黨內初選以排名第三鎩羽而歸。接著他在2018年當選管轄南韓人口最多的京畿道知事，然而才就任三年，又請辭去選總統，結果在京畿道內的首爾市得票率輸給對手5%，成為勝負的關鍵，部分原因，即是獨立選民眾多的部分首爾市民，對這種「吃碗內、看碗外」的行為，相當不以為然。

另一個例子是前首爾市長朴元淳。他是南韓唯一達成三連霸的民選首都市長，靠著斐然的政績，備受民眾肯定，滿意度常年保持在5成以上，2018年地方選舉，得票率高達53%，碾壓其他對手。有明星市長光環的他，也曾在任內動過競逐總統大位的想望，但在競選初期，南韓民眾以不到5%的支持度，狠狠打臉他的總統夢，警告他不要驕傲，做好市長，不要天天想著當總統。

相對以上的落跑摔跤案例，前總統李明博顯得有智慧多了。他在2002年高票當選首爾市長後，憑藉卓越政績累積的「首爾經驗」，成為邁向總統之路的政治資本。然而他智慧之處，在於能克制己身的政治投機和權力慾望。為此，他毅然放棄2006年首爾市長的連任，拒絕將其當成跳板或退路，專心準備總統大選，終於2007年以49%的得票率輕鬆贏得總統，完成第二次政黨輪替，成為從民選直轄市長直接挑戰總統成功的第一人、

南韓和台灣同為第三波民主轉型的成功教材，但不得不承認，南韓選民就落跑政治人物的拒絕力道和容忍底限顯然較台灣濃厚，這從歷屆總統選舉，從未出現敢用「請假參選」方式落跑的地方首長，即可見一斑。

「南韓落跑市長選總統，門都沒有」，證明選民集體意志凝聚的強大政治壓力，可迫使民選首長必須信守對選民的莊嚴承諾和神聖責任，更不能縱容為追求更高的權力名位，輕易撕毀與選民的契約。我相信台灣的民主品質並不輸給南韓，「韓國能，台灣為何不能。」因此，拒絕落跑政治人物的權利掌握在你我手上，「選民今天說No，明天哪位想落跑的市長敢說Yes！」（作者為大學教師，新北市民）

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