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自由廣場》人走車不走 車走人不走

2023/04/15 05:30

◎ 余宗龍

台灣交通安全持續惡化，去年十二月被美國有線電視新聞網(CNN)評為「行人地獄」，丟臉丟到國外。昨天（十四日）立法院三讀通過「道路交通管理處罰條例部分條文修正案」，包括不禮讓行人之罰鍰金額上限從三千六百元大幅提高至六千元。筆者認為，若能搭配路口「人走、車不走」、「車走、人不走」的設計，更能有效解決問題。

台灣「行人地獄」主要癥結在於穿越馬路的危險性太高。有些國家的旅台指南直接點出機車亂竄是主因。因此需要優先解決的，應該是降低路口行人與車輛間的衝突，這樣交通事故死傷人數，才有可能下降。

我們若出國行走在國際各大都會，常看到每當十字路口的行人號誌亮綠燈時，四方路口行車號誌皆同時轉為紅燈，車輛全部停下來，「人走、車不走」，行人不只可以安全且無懼通過，也可走對角線穿越路口，不必兩段式甚至三段式等候。而當東西向、南北向交通號誌依序轉為綠燈時，行人號誌則持續紅燈，「車走、人不走」，改變駕駛搶先的習慣，解決開車時Ａ柱的視線死角，防範道路設計不良的潛在風險，也不必停在路口對那些走得慢的人心裡嘀咕著「到底要禮讓到何時」。

只要把交通號誌改一下，將「人走、車不走」、「車走、人不走」普及到全國，將可大幅降低路口事故，再搭配剛通過的重罰措施，相信台灣很快就會擺脫「行人地獄」的惡名。

（作者為中興大學教授兼運動與健康管理研究所所長）

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