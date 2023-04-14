自由廣場》中國形象崩壞「四馬」難追

◎ 于則章

最近訪問中華人民共和國的中華民國前總統馬英九、美國電動車大廠特斯拉創辦人馬斯克、法國總統馬克宏，外加曾經是中國首富的「阿里巴巴」集團創辦人馬雲返回中國，被網友們戲稱是「四馬訪華」，香港《信報》專欄作家高天佑指出，這恰好代表着中國當前四個重要政策方向，包括提振民企信心（馬雲返國）、緩和國際關係（馬克宏晤習近平）、加強促統台灣（馬英九到中國祭祖）、吸引外來投資（馬斯克視察特斯拉上海廠並點名會見電池供應商寧德時代高層），認為短期來看皆有利於「拚經濟」，至於長遠國運發展，他則以龔自珍名詩後兩句：「我勸天公重抖擻，不拘一格降人才」期許北京高層。

然而，「四馬」訪中動作看似大，也極盡宣傳之能事，但是對過去三年因極端的防疫措施而奄奄一息的經濟能否樂觀，令人存疑！因為中國在本質上仍然不脫清末「洋務運動」引進外資與技術，卻對於更根本的政治改革鐵板一塊，甚至還反其道而行地加強社會監控，本質上仍是「中學為體西學為用」之窠臼。加上近年來大搞「戰狼外交」，並和美國在各個層面針鋒相對，激起美國強烈的警覺與反中情緒，想單靠著「四馬」來挽回外資企業的信心，無異於痴人說夢！

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「人無信不立，業無信不興，國無信則衰」，中國會從過去被世界高度期待、爭相拉攏的新興經濟強權，淪落到如今被美國為首的各主要民主國家圍堵，最主要的原因正是一再的失信使然，包括在二○一七年宣告「中英聯合聲明」已經成為「不具意義的歷史文件」，並在其後的「反送中運動」殘酷鎮壓香港異議人士，「掐死」過去中共再三保證「五十年不變」的「一國兩制」，也包括對美國商品的擴大採購卻跳票，再到對台灣、澳洲、加拿大、立陶宛等國的商品動輒以種種藉口祭出進口禁令，在在讓中國輕諾寡信的形象深植人心！

中國的經濟已經因為中共的「無信」而「不興」，而中國對外的承諾更被認為比放屁還不如，就算找來了「四馬」，肯定也很難再追當年回榮景吧！

（作者為公務員，台北市民）

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