自由廣場》請多鼓勵前段班立委

◎ 葛傳宇

台灣的公民社會蓬勃發展是國際有目共睹的，其中一個例證就是監督國會。目前有兩個公民團體定期評鑒立法委員的問政表現。一個是口袋國會、另外一個是公民監督國會聯盟（以下簡稱公督盟）。巧合的是，這兩個公民團體，都在四月十一日舉行記者會，公布表揚前段班的立法委員。筆者現場觀察，獲獎的立委個個像小學生一樣活潑又開心，跨黨派加油鼓勵聲好不熱鬧。可以想像，獲獎事蹟，正好用作連任競選的重要政績。從民間評鑒，到公開頒獎，再到競選政績，由民間獨立評鑒國會議員，正形成一個善的循環。

口袋國會與公督盟一向各自獨立運作，今年榮登「雙榜」的立委包括：王美惠（民）、王定宇（民）、邱臣遠（眾）、邱顯智（時）、張其祿（眾）、王婉諭（時）、黃國書（民）、范雲（民）等八人。執政黨人數居多，但從比例來看，小黨立委的問政表現似乎超越兩大黨。

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如果不是在野黨因為立場爭議抵制公督盟，從而拒絕提供有利的評比資料，推估在野黨榮登雙榜的應該會更多。例如：口袋國會公布的最優秀五星級的立委，包括林宜瑾（民）、張其祿（眾）、游毓蘭（國）等三人，其中只有一人在公督盟的榜單上。

不同的公民團體，運用不同的評比資料和標準，評鑒立委的問政績效，這在先進國家是常見的事。民進黨與國民黨都有可能輪流執政，任何黨派抵制民間的評鑒，未必是件好事。與其抵制，不如積極參與，甚至可以更積極的建議修改評鑒標準，以更符合透明開放國會的目標。

另一個值得觀察的是執政黨的黨團與個別委員出現重大落差。民進黨委員在這兩個各自獨立的民間評鑒中，都佔了多數。這顯示同黨兄弟登山，各自努力，也各有所成。但是在口袋國會的評鑒報告第十五頁（來自立法院的公開資料庫），臚列四個黨團對於法律全文或部分條文修正提案，其中民進黨團掛零，遠低於民眾黨團的七十一個提案。這令人憂心，執政黨立院黨團是不是淪為行政部門的橡皮圖章。

此外，未來民間評鑒國會，有必要仿外國國會先例，納入揭露立委晉用助理的人數、關係、以及薪資結構。目前是採個別委員自願揭露，欠缺一致性與整體性。既然立委的薪資待遇都是來自全體納稅義務人，就有義務攤在陽光下，供公眾檢視。

兩個各自獨立的公民團體，正是鞏固民主的重要推力，值得公眾持續支持與鼓勵。而選民也可從評鑑中掌握民代問政勤惰，作為投票的參考。

（作者為國際透明組織會籍認證委員）

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