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社論》自欺欺人的戰略自主說

2023/04/14 05:30

法國總統馬克宏近日結束訪問中國行程，在總統專機上接受訪問表示，歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突，強調歐洲要戰略自主，不應成為美國附庸。這番話引爆國際抨擊，認為對北京的綏靖態度將鑄下大錯，也形同賣友求榮。馬克宏想遊走美國與中國之間，不僅遭到民主陣營同聲批評，在法國國內也乏有附和聲音。原因無他，當全球面臨自第二次世界大戰以來，最嚴峻的民主生存危機，此刻最須團結之際，馬克宏的親中遠台，反使民主盟邦與其劃清界線，而讓法國陷入戰略窘境。

面對反彈，馬克宏十二日在荷蘭國是訪問時改口說，法國對台灣問題的立場沒有改變，在台灣議題方面他支持「維持現狀」。事實上，在馬克宏修正之前，法國總統府已先澄清說︰「美國是我們的盟友，我們共享價值」。駐台機構法國在台協會也聲明指出，法國在台灣議題維持一致立場，強調台海和平與穩定的重要性，並籲以和平方式解決兩岸爭端。馬克宏原想在美中之間另闢空間，卻適得其反，如今得用更大力道安撫各界怒火。我駐法代表吳志中指出，現在法國所有輿論一面倒都在支持台灣，「台灣從來沒有獲得如此強大的曝光度與支持」。我們從各方反應看到，馬克宏總統試圖轉向，想避開美中之間最核心的台海議題，結果是讓法國國內輿論更關注台灣，並更挺台灣。

馬克宏不想捲入美中衝突，從其角度或是「避戰」思維，但外界認為是對國際情勢判斷錯誤，導致現在得滅火。另位「馬先生」，前總統馬英九也談「避戰」。細數言論，包括喊出兩岸「首戰即終戰」、「一面倒向美國，將淪為大國博弈的棋子」。指「台灣處於世界兩大軍事、經濟強權對撞的最前線，保持距離才是趨吉避凶之道」。兩相對照，馬克宏與馬英九的言論何其相似。不僅如此，馬英九日前以祭祖為名，到中國大談「台灣是中國不可分割的一部分」，附和北京的親中言行，在時機上正好是蔡英文總統出訪中美洲邦交國與過境美國期間，藉此拚場抵銷蔡政府的外交成績。這如同馬克宏的中國行，選在美中關係低谷時刻，北京利用其親中之舉，挑撥美歐關係，削弱美國維護印太地區安全的正當性。馬克宏與馬英九，或想在美中之間保持距離，但實際的作法，就是赴中追尋個人定位，並淪為北京進一步反制美國、壓制台灣的外交布局，此等戰略自主，恐是自欺欺人。

如今的國際情勢，烏克蘭遭逢俄羅斯軍隊的入侵，曾被蘇共統治的中東歐國家感同身受，齊力援烏，歐洲正面臨嚴重安全危機。印太地區則因中共解放軍的大舉擴張，除了台灣首當其衝，周遭國家也感威脅。中俄合流，不單是領土吞併的野心，還擴及民主價值的全然顛覆。例如美國等民主國家的選舉，有中俄介選足跡。威權勢力還往下滲透到教育及學術機構，以及利用抖音（TikTok）等APP蒐集數據情資。過往的全球化讓這些反民主因子得以壯大。鑒於中俄不再遮掩戰狼野心，主要民主國家現在多能覺醒，台灣、烏克蘭只是中俄威權擴張第一站，一旦成功吞併，還會有下一個。來台訪問的加拿大聯邦眾議院外交及國防事務訪問團就向蔡總統說，中國政府在加拿大也進行許多的內部干預及影響行動，這讓許多同樣面對此一威脅的民主國家更加團結在一起。「台灣的議題，就是加拿大的議題；加拿大的議題，也就是台灣的議題」。

所以，我們就更能理解，馬克宏「台灣的議題，不是法國的議題」，為何會犯民主國家眾怒。馬英九「台灣的議題，是中國人的議題」，為何會遭外界撻伐。把台灣視為中國的勢力或領土範圍，只是更豢養其「中國夢」的野心。當年英法等國坐視希特勒吞併蘇台德區導致其更大規模的侵略，不就是馬克宏應記取的歷史教訓嗎？自稱傳承蔣經國精神的馬英九，難道忘了蔣當年打造台灣為世界上堅決反共且不妥協的堡壘？台灣為國際聚焦，台海和平穩定為民主國家的共通語言，就在於我們堅定站在民主陣營，馬克宏改口，不是因為我們回了什麼，而是民主世界的同聲相挺，這正是台灣賴以維繫生存的最重要力量。中共對台步步進逼，國內還有政治人物鼓吹台灣也要「美中等距」、「強國等距」、「戰略自主」，這就如同馬克宏與馬英九兩位先生，是昧於國際現勢，助長威權，而且會讓台灣掉入更危險境地。

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