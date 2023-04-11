自由廣場》雇主被控為性騷擾行為人的防治困境與修法

◎ 李政霖

為紀念玫瑰少年葉永鋕，教育部於一一一年間將四月廿日訂為「性別平等教育日」，並已納入一一二年「紀念日、節日及中央目的事業主管機關核定之日」。因此，今年是首次的性別平等教育日，紀念日的訂定可讓社會更加關注性別平等議題，期可共創性別友善的社會環境，無論是在職場、校園乃至一般家庭的私領域中，都可尊重與友善對待各個性別認同者，不因性或性別予以歧視或騷擾，因此這個紀念日有著重要的意義與價值，係我國在性平推動上的重要里程碑。

眾多性平議題中，性騷擾佔主管機關性平案件統計中的三分之一，是會直接侵害人民人格自主發展，同時會因性騷擾發生的場域不同，進而影響個人如工作權或受教權等重要基本權利之完整。職場是性騷擾的好發場域，影響範圍所及除個人前述權利外，更可間接影響勞工背後的整個家庭，有必要用嚴謹審慎的態度處理與根除職場霸凌。

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最近因多個由雇主、單位主管與事業單位最高負責人被控為騷擾行為人的案件甚囂塵上，更發現到現行法適用上的諸多疑義。無論是法院實務、民間倡議團體、學者以及立法委員們，皆意識到現有性別工作平等法第十三條規定：「雇主於知悉前條性騷擾之情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施。」此項規定要求雇主作為處理及認定性騷擾的防治義務人，在雇主本人即是被控為行為人之情形，有著球員兼裁判的困境，難以讓當事人信服，也不符合性工法根除職場性騷擾問題的立法目的。

對此，婦女新知基金會與立法委員洪申翰、范雲、林宜瑾、吳思瑤等人合作，三月曾召開「最高負責人職場性騷擾之外部獨立調查機制修法公聽會」，會中專家學者皆強調此議題已擱置許久，各界對此問題的嚴重性已有修法解決之共識，現存問題僅在於應由哪個行政機關作為外部調查機制的負責機關，已不容再以人力不足等理由持續互踢皮球，讓問題持續存在卻視而不見。洪委員更進一步要求勞動部等機關，應於兩個月內盤點各地方勞動主管機關所需人力及經費，以利未來修法之討論與規劃。由於職場性騷擾已是社會無可容忍的問題，應有更多的社會關注與討論，共同思考解決。

（作者是台北大學研究生）

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