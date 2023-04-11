自由廣場》中共軍演下的空軍戰力保存

◎ 林祐生

依據國防部四月十日公布共軍在台海周邊動態顯示，在為期三天的軍演中，首次有殲-15型艦載戰鬥機進犯我東部防空識別區，加上前兩日國防部公布我軍艦對「山東號」航艦編隊的監控照片來看，中共應是想展示新建成的山東號已開始能進行戰機起降作業，同時展示中共海軍已初具「阻援打點」的反介入能力。

對台灣來說，則表示未來開戰時要在極短時間內面對來自不同方向的打擊，同時也表示空軍過去將機隊疏散到東部機場實施戰力保存的方法除了陸基彈道飛彈外，將面臨來自共軍航艦打擊群配備的彈道飛彈和對地打擊武器的考驗。

請繼續往下閱讀...

對此，華府智庫「戰略與國際研究中心」針對二○二六年共軍犯台兵推的報告中便指出，若要出兵協防台灣，美國與台灣空軍戰機的損耗主要都是遭共軍飛彈擊毀於地面，且台灣至少損失一半作戰飛機。作者之一坎森認為，美國應加強第一島鏈機場關鍵設施的掩體以及擴建更多跑道，以減少可能損失。美國國家安全會議中國事務主任杜如松在其著作中也提到同樣的問題，也不約而同做出類似的建議，因此筆者認為，此時空軍的「戰力保存」需要更積極的作為。

在基礎的機場掩體方面，空軍一九九九年規劃的「一機一庫」政策延宕多年後不了了之，後二○二一年為配合新購F-16 Block70戰機計畫修建卅六座三三○○磅級抗炸機堡，但該案流標兩次，至今仍一庫未建。除加強抗炸機堡與各重要設施的掩體，以及擴建跑道等加強現有軍機場面對打擊的韌性之外，戰備道同樣是分散共軍打擊火力的重要設施，然現有五條戰備跑道大多僅有少數出入口，且歷年僅有七次起降驗證。

未來一旦戰備道的交流道遭攻擊，便會因後勤車輛無法實施整補而喪失功能，因此現階段一方面要增加戰備道聯外道路數量，同時要加強空軍野戰整補能力，並要與重防單位共同操演在敵情威脅下完成整補，加強實戰價值，讓戰備道在戰時為空軍戰力保存爭取更大彈性。另外，也應嘗試開設更多戰備道，例如規劃中的關山戰備道。

要注意的是，當前戰爭型態正在快速演變，俄烏戰爭已預示無人機未來在戰場的應用將更為廣泛。筆者認為，中小型無人機憑藉其匿蹤能力與徘徊彈藥的特性，可長時間盤旋於機場周圍，持續進行損壞評估，一旦發現跑道修復完成，便可再呼叫遠程精準打擊，或以自身攜帶的彈藥進行攻擊。共軍目前未有類似裝備曝光，但共軍目前大力發展各式無人載具應用，上述威脅型態已可預期，因此未來反無人機恐將是空軍戰力保存不可忽視的一環。

（作者是淡大國際事務與戰略研究所碩士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法