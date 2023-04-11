自由廣場》（鏗鏘集）三個清晰的新世局

◎ 王景弘

過去十年，美、中、台三方有三個「清晰」形成互動，產生了尼克森訪問中國之後，最有利台灣的局面：中國尋求霸權與改變現狀的態度清晰；台灣國家定位清晰；美國協助台灣自衛的戰略清晰。

在中國內戰失敗流亡台灣的國民黨政權，一直陷在虛構的「一個中國」泥淖，美國在改變對中國政策的尼克森周恩來「上海公報」，便以兩岸中國人都主張一個中國，台灣是中國一部分為由，不質疑此項立場。

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兩蔣的黨國之治，自命代表中國，即使失去聯合國「中國代表權」，神話破滅，但兩蔣仍以「反共、反台獨」擁抱虛構的一個中國。

虛構的國家定位，使國民黨的統治和主張缺少正當性。民主化解決對內的合法性問題，國家定位仍未解決，李登輝「國與國關係」的主張，和陳水扁的「一邊一國」定位，都碰到美國紅線。

馬英九復辟後，不顧台灣主體，走回模糊的一個中國，淡化台灣主權國家地位，弱化國防，經濟依賴中國，外交休兵，逐步陷入被併吞的險境。

國共兩黨便利用美國無品學者，開始散布「棄台論」，認為台灣被併吞無可避免，美國不值得冒險防衛台灣。馬英九迎合中國「反獨促統」，讓中國有帶風向操作「棄台論」的空間。

蔡英文的本土政權，以台灣為主體，國家定位為與對岸互不相隸屬，與「一個中國」政策脫鈎。棄台論搞不成，國共改搞「疑美論」，破壞美台關係，召喚馬英九當卒子，文攻武嚇，要讓「九二共識，一個中國」復活。

蔡總統過境美國，一再宣示台灣「雖受中國威脅，但不會屈從」，美國也讓疑美論破功，不理中國施壓。台灣國家定位清晰與美國戰略堅定清晰，符合自由世界的期待與和平安全的共同利益。

（作者是資深新聞工作者）

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