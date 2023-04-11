晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》（鏗鏘集）三個清晰的新世局

2023/04/11 05:30

◎ 王景弘

過去十年，美、中、台三方有三個「清晰」形成互動，產生了尼克森訪問中國之後，最有利台灣的局面：中國尋求霸權與改變現狀的態度清晰；台灣國家定位清晰；美國協助台灣自衛的戰略清晰。

在中國內戰失敗流亡台灣的國民黨政權，一直陷在虛構的「一個中國」泥淖，美國在改變對中國政策的尼克森周恩來「上海公報」，便以兩岸中國人都主張一個中國，台灣是中國一部分為由，不質疑此項立場。

兩蔣的黨國之治，自命代表中國，即使失去聯合國「中國代表權」，神話破滅，但兩蔣仍以「反共、反台獨」擁抱虛構的一個中國。

虛構的國家定位，使國民黨的統治和主張缺少正當性。民主化解決對內的合法性問題，國家定位仍未解決，李登輝「國與國關係」的主張，和陳水扁的「一邊一國」定位，都碰到美國紅線。

馬英九復辟後，不顧台灣主體，走回模糊的一個中國，淡化台灣主權國家地位，弱化國防，經濟依賴中國，外交休兵，逐步陷入被併吞的險境。

國共兩黨便利用美國無品學者，開始散布「棄台論」，認為台灣被併吞無可避免，美國不值得冒險防衛台灣。馬英九迎合中國「反獨促統」，讓中國有帶風向操作「棄台論」的空間。

蔡英文的本土政權，以台灣為主體，國家定位為與對岸互不相隸屬，與「一個中國」政策脫鈎。棄台論搞不成，國共改搞「疑美論」，破壞美台關係，召喚馬英九當卒子，文攻武嚇，要讓「九二共識，一個中國」復活。

蔡總統過境美國，一再宣示台灣「雖受中國威脅，但不會屈從」，美國也讓疑美論破功，不理中國施壓。台灣國家定位清晰與美國戰略堅定清晰，符合自由世界的期待與和平安全的共同利益。

（作者是資深新聞工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書