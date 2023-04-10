晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》洛杉磯飯店前的中國口音

2023/04/10 05:30

◎ 朱孟庠

這是令人印象深刻的一幕！

蔡英文總統下榻洛杉磯飯店前的黃昏，一支直播影片流傳，有廿多萬人點閱，操中國口音的一群華僑，興高采烈神情萬分激動，約有三百廿人拿著大旗，旗上有蔡英文的頭像，寫著「大陸華人歡迎蔡英文總統訪問洛杉磯」「大陸華人支持妳」，他們敲著鼓，嘶喊「小英小英 我愛妳」，劉姓直播主很年輕，激動念著「台灣確認主體性，今天到美國，明天應該會跟麥卡錫見面！」

現場有「台灣人民要用選票制止港式慘劇」「台灣必須獨立」「台灣已經獨立了」「保衛台灣，這是華人世界最後一片自由的淨土。」等自製標語。不久那幫拿錢辦事的中國粉紅也來了，手持的標語全是制式一格「台獨是自取滅亡」，雙方開嗆，影片突然聽到操著中國音腔嘶喊著：「台灣中國 一邊一國」。

這場「華人之戰」，並非以國籍、血緣、民族之分，兩邊都是中國人，但卻有價值、民主之別。反共華人清楚表態：「我是中國人但支持台灣民主，支持台灣獨立。」

影片下方不少華人留言「希望幾十年後真的可以變台灣國！」「虽然我在大陆。看到这么多人支持台湾。我都感动的热泪盈眶。」「全世界有認知的華人都來支持中華民國的民主自由。」

和吃台灣米喝台灣水長大的馬前總統比，這群反共華人令我印象深刻，值得書寫。從他們口中喊出「台灣中國 一邊一國」，更是讓人感動！相形之下，那位當過台灣八年總統的「馬這個」真不慚愧？在台灣的中國遺民們不汗顏？連在中國生長的華人都珍惜民主可貴，喊出一邊一國。面對中國統戰，馬先生到底是壞？還是笨？

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書