自由廣場》洛杉磯飯店前的中國口音

◎ 朱孟庠

這是令人印象深刻的一幕！

蔡英文總統下榻洛杉磯飯店前的黃昏，一支直播影片流傳，有廿多萬人點閱，操中國口音的一群華僑，興高采烈神情萬分激動，約有三百廿人拿著大旗，旗上有蔡英文的頭像，寫著「大陸華人歡迎蔡英文總統訪問洛杉磯」「大陸華人支持妳」，他們敲著鼓，嘶喊「小英小英 我愛妳」，劉姓直播主很年輕，激動念著「台灣確認主體性，今天到美國，明天應該會跟麥卡錫見面！」

現場有「台灣人民要用選票制止港式慘劇」「台灣必須獨立」「台灣已經獨立了」「保衛台灣，這是華人世界最後一片自由的淨土。」等自製標語。不久那幫拿錢辦事的中國粉紅也來了，手持的標語全是制式一格「台獨是自取滅亡」，雙方開嗆，影片突然聽到操著中國音腔嘶喊著：「台灣中國 一邊一國」。

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這場「華人之戰」，並非以國籍、血緣、民族之分，兩邊都是中國人，但卻有價值、民主之別。反共華人清楚表態：「我是中國人但支持台灣民主，支持台灣獨立。」

影片下方不少華人留言「希望幾十年後真的可以變台灣國！」「虽然我在大陆。看到这么多人支持台湾。我都感动的热泪盈眶。」「全世界有認知的華人都來支持中華民國的民主自由。」

和吃台灣米喝台灣水長大的馬前總統比，這群反共華人令我印象深刻，值得書寫。從他們口中喊出「台灣中國 一邊一國」，更是讓人感動！相形之下，那位當過台灣八年總統的「馬這個」真不慚愧？在台灣的中國遺民們不汗顏？連在中國生長的華人都珍惜民主可貴，喊出一邊一國。面對中國統戰，馬先生到底是壞？還是笨？

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

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