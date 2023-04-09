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自由廣場》《夕刊富士》調查報導中國祕密警察署

2023/04/09 05:30

◎ 高佳芳

日本《夕刊富士》於四月七日報導，徹底追查中國在海外設置「秘密警察署」的產經新聞論說副委員長佐佐木，成功採訪到與「祕密警察署」有密切關係的公司負責人A先生。據歸化日本的中國人A的說法，他公司幹部B先生，入公司前是人民解放軍幹部；因為金錢問題從公司離職後，隱身以華僑為中心的日中友好團體，繼續進行「祕密警察署」活動及監控中國留學生。他並明確指出，B的做法就是間諜行為。

B以上述的友好團體為據點，招募優秀學生加入共產黨，並監控、追蹤在日中國人反共產黨的活動，或有此傾向的中國人。這些友好團體表面上裝作與在日中國人及留學生「交流」，實際上是受中國領事館的指揮，摘發反習近平、反共產黨的「危險分子」，並在接到中國政府通報後，負責追蹤逃亡海外人士。

「祕密警察署」存在於世界五十三個國家，監控、追蹤中國民主人士及一般中國人。日本最初是從西班牙監視人權問題的NGO「保護戰士」(Safeguard Defenders)去年的報告書，才發現東京秋葉原設置有中國「祕密警察署」。後來從華盛頓保守系智庫「詹姆斯敦基金會」於二○一九年一月五日發表的電子版報告書，及中國共產黨的地方政府公開的電子版新聞記事，才在東京銀座、名古屋榮町也發現「秘密警察署」的存在。

西班牙跟美國的報告書都認定，「祕密警察署」受中國大使館及領事館的指揮，中國共產黨海外情報機構的「統戰部」也參與其中，所從事的間諜活動不止於國防軍事外交，還蒐集IC半導體等先進科技有關的資訊；對於駐在國政府官員、安保專家學者、退役將領、高科技專家等，都是中國間諜欲構築友好關係的對象。尤其是台灣，部分人士還未跟中國「斷奶」，且商務旅遊往來頻繁，極容易被滲透。呼籲國安當局以及鄉親們更應該注意「買台灣比打台灣容易」這句話的國安陰影。

（作者為日本天理大學語言教室講師）

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