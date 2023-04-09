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自由廣場》一個退役軍官的感嘆

2023/04/09 05:30

◎ 張崇廉

一個堂堂經由民主程序、七百多萬張選票選出來的國家元首，依據的還是中華民國憲法的選舉，到了中國大陸後，「總統」變成「這個」、接待規格完全被貶抑，卻甘之如飴。這不僅是對投票支持他的選民，更是對全台灣人民的侮辱。

南京總統府我去參觀過，中山陵我也去過，翻出照片，往中山陵道路邊有個「十朝歷史文化園區」，一塊石柱上寫著「中華民國 公元1912年-1949年 建都南京」，中國共產黨／中華人民共和國明白說著中華民國已經滅亡了！我不知道馬先生若看到這石柱會有何感想？當他在向孫中山陵寢鞠躬時，有沒有看到牆壁上寫著「建國方略」？俱往矣！他這回真是掃墓的，掃中華民國的墓。

到了武漢，馬先生又無知地稱讚中國防疫功績也就算了，為什麼、憑什麼替台灣向中國道歉，說台灣政府造成中國政府的困擾？原來，九·二％還不是他最低民調，Bumbler也不足以形容他的……

由馬先生去中國的種種言行可以說明，為何退將會去慶祝「無魂附體」的黃埔軍校校慶？四十八退將為何會捲入共諜案？這四十八位長官，有一位還是我服役時的司令，曾經威風凜凜地帶我們建軍備戰……今天何以如此？就是沒中心思想！即使中共在外交、軍事威嚇台灣，他們仍認同中國！台灣的醫學很進步，但就是醫不好這些人的「斯德哥爾摩症候群」。

看來，藍營的路線在馬先生訪中後已經完全呈現了。然而，「民主」和「專制」是互斥的，我們真的應該好好看待明年大選，為我們後世子孫留下一片民主的淨土。

（作者為海軍退役少校，高雄市民）

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