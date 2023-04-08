自由廣場》美國朝野惡鬥下的「華盛頓共識」

◎ 陳永昌

蔡英文總統與美國眾議院議長麥卡錫在加州雷根圖書館歷史性會晤後，八個月前才見過蔡英文的前議長裴洛西發表聲明：「這場會晤，因其領導力、跨黨派參與以及深具歷史意義的非凡地點而受到讚揚」。民主黨籍前任議長讚揚其共和黨籍繼任者，在美國政壇並不多見，尤其目前民意撕裂對立愈演愈烈的國會生態。

裴洛西與麥卡錫兩人不對盤並非秘密。裴洛西曾經公開譏諷麥卡錫「白痴」，麥卡錫也不客氣半開玩笑說，一旦拿到議長木槌，會想搥打裴洛西。去年十二月底，眾議院表決通過高達一兆七千萬美元年度開支包裹案，是裴洛西卸任前最重要立法成就之一，她強調預算通過體現「強大的愛國主義」。當時身為少數黨領袖的麥卡錫完全不認同，嚴詞批評預算案是「龐大怪物」，是他「在國會見過最可恥的行為之一」。裴洛西馬上回擊：再怎麼可恥，也沒有去年初前總統川普煽動的國會暴動事件可恥。兩人唇槍舌劍，毫不相讓。

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共和民主兩黨針鋒相對，從內政到外交都是彼此惡鬥的戰場，加劇民主政治癱瘓失靈。唯一例外是中國政策，不分朝野跨黨派一致達成強力抗中「華盛頓共識」。

單是以三月為例，眾議院難得無異議通過兩項議案，皆是劍指北京當局。三月十日先是以四一九票全數同意，通過「二○二三年武漢肺炎起源法案」，要求就疫病起源相關資訊進行解密，清楚點名「武漢病毒研究所和病毒起源相關的所有可能連結」。三月廿七日再以四百一十五票贊成、零票反對，通過《中華人民共和國並非發展中國家法案》，要求遏阻中國利用開發中國家身分，在國際組織內享有特殊待遇，推卸應該承擔的國際責任，並操弄國際援助開發機制。

「華盛頓共識」背後擁有堅強民意支持。根據美國蓋洛普最新民調，美國民眾對中國好感度創下歷史性新低，僅有百分之十五美國人對中國抱持好感，係蓋洛普自一九七九年開始進行美國人對中國觀感調查以來的最低點；半數美國人認為，中國是美國最大的敵人，威脅性遠超過俄羅斯。立法部門敏銳掌握民意走向，扮演走在行政部門前面的領先指標，抗衡中國法案相繼出爐，牽制拜登政府中國政策走向。

麥卡錫率領十八位跨黨派眾議員共同赴會，同樣也是「華盛頓共識」的實踐。裴洛西捐棄黨派成見公開肯定麥卡錫，更是高度展現政治家風範。

（作者為企業專業經理人）

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