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自由廣場》給侯市長的良心建言

2023/04/07 05:30

◎ 施雅軒

鴻海創辦人郭台銘召開記者會宣布爭取提名，開始增溫國民黨總統候選人作業。民調榜首的新北市市長侯友宜，要不要表態爭取，又成新聞話題。其實從過年至今，侯市長總像是被架著出場，讓人頗有感觸，似乎又重演四年前的戲碼。

二○一八年韓國瑜自從選上高雄市長，聲勢如日中天，國民黨也像現在拱民調第一的他出來競選總統，結果不但灰頭土臉，甚至連市長都被罷免掉了。然而國民黨從沒檢討，假如當年沒有逼韓出陣，四年下來累積的高雄市長經驗，今日還會遇到這樣的窘境嗎？遠的不說，台灣總統最重要的是掌握兩岸立場，但侯市長的中國經驗，從一九九四年杭州千島湖事件受聘海基會參與調查開始，以技術官僚的身份參與「兩岸四地」的犯罪防治，到了二○一○年轉任新北市副市長時就完全斷鏈了。

什麼是「中國」？什麼是「一個中國」？什麼是「中華民國」與「中華人民共和國」的關係？這些都沒有簡單的答案，假若侯市長兩手空空就這樣去面對民進黨的賴副總統，這場選戰過程恐怕是慘不忍睹。

明史曾記載：「朱升……太祖（朱元璋）下徽州，以鄧愈薦，召問時務。對曰：高築牆，廣積糧，緩稱王。太祖善之。」侯市長也許可以斟酌考慮一下。

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）

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