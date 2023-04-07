自由廣場》所以郭董還反對軍購？

◎ 邱炳進

曾經倡言「民主不能當飯吃」的郭台銘，宣布再度投入國民黨總統提名初選。郭董兩度對總統大選躍躍欲試，證明民主是台灣的生活方式，要是郭董生活在中國，參選機會根本「門都沒有」，那才是真正的民主「不能當飯吃」。

霸氣十足的郭董，經營企業有一套，然而他對國政的主張，卻是「金句」連連，面對時時欲併吞台灣的中國，他的主張、見解，可謂相當的天真。例如備戰才能止戰，這是人人都懂的國防ABC。台灣當然要有合適、足夠的武器裝備，才能嚇阻中國的併吞，但是郭董說過「因為你手上很多武器的時候，人家專門打你武器的地方」！請問郭董，反對軍購會是你的參選政見之一嗎？

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郭台銘日前接受訪問時表示，他反對跟美國買很多的武器，「因為你手上很多武器的時候，人家專門打你武器的地方」。請問郭董，反對軍購會是你的參選政見之一嗎？（資料照）

另外，郭董在參選記者會上說，「不能選主張台獨的民進黨，不能讓兒女在槍林彈雨下生活」。郭董顯然忘記最近的民調，主張台獨的國民已經高達五成四，主張統一的才一成而已。還是郭董不敢想起？

再說，民進黨兩度中央執政，加起來快十六年了，有讓誰的兒女「在槍林彈雨下生活」嗎？

除了中共不間斷的對台灣耀武揚威、軍事恫嚇、外交打壓，世界有哪個國家可能對台灣「槍林彈雨」？推測郭董的意思，你要說的，難道就是向中共投降稱臣，才是台灣的自處之道？那也未免太小看國軍的能力、太小看民主國家的決心了！

（作者為退休教師，台北市民）

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