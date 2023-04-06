自由廣場》校園兒少性自主權益 應更細膩看待

◎ 李儼峰

就在兒童節前夕，校園又傳「狼師」蹤影。報載一名國中射箭隊教練，自從某女學生就讀國中三年級開始，利用教育及訓練權勢與該女性交。法院判決違反兒少法並犯「利用權勢性交」等罪，應執行有期徒刑二年三個月；仍可上訴。

所謂「利用權勢性交罪」，指加害者利用權勢，使被害者居於服從關係，隱忍屈從而為性交。雖未直接違反被害者的意願，但仍然侵害其性自主權，於刑法上應予以處罰。針對此新聞個案所凸顯出的兒少性自主權益問題，本文提供以下的觀察：

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第一，校園「體育師徒」支配關係之強度，恐遠勝於一般「師生」關係。

衡情「師生」支配關係多隨著各求學階段結束而中止，但「體育師徒」往往因為運動選手之培育有連續、高度專門、未來出路侷限等特性，導致教練身分所具實質支配力不僅於在校訓練時影響成績、資源分配、懲處等面向，縱使於學生畢業後，在該領域內仍持續存在影響力。因此，家長在關心子女是否遭遇這類問題時，應更加提高警覺。

第二、探究權勢支配關係之存否，不妨多方評估被害者的心理發展歷程。

本案之所以揭發，是因該女學生身心發展較臻成熟之後，察覺此屬違法而提告。法院判決認定被害者國中時與教練之性交絕大多數是基於權勢支配所生，同時也認定其畢業後於就讀高中時與教練發生之性交，係基於男女朋友感情，並非受迫於教練權勢，故不構成犯罪。

此等見解或係基於「有疑惟利被告原則」之考量；然而被害者就其讀國中時未滿十六歲的心智狀態，自國中畢業後升上高一的短短數個月間，是否真有能力脫離原本受權勢之支配，而快速昇華成男女交往感情？實令人難以想像。

筆者認為，在這類案件中權勢支配關係之認定上，若被害者屬於兒童或少年，除了聽取被害者陳述之外，似宜透過其他適切方式探究其成長過程的心理發展歷程，始能深入瞭解其遭受權勢支配而被不當影響「之前」的真實想法。如此當能釐清被害者是否無意中已罹「斯德哥爾摩症候群」，而對加害者產生情愫及認同，藉此合理化、粉飾自己所受的內心創傷。

面對兒少性自主權益之保護，我們應當正視校園內隱然存在的權勢結構，以杜絕犯罪溫床，並期許被害者的真實心聲，在司法程序中受到適切的聆聽。

（作者是執業律師）

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