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自由廣場》用錢解決少子化問題 可不容易

2023/04/05 05:30

◎ 魏思源

為了提升生育率，政府投入少子女化對策的計畫經費逐年增加，今年已經突破千億之譜，但生育率仍是不升反降。

事實上，少子化是大勢所趨，不是政府給些錢補助就能解決的。因為生育率偏低，有很大一部分原因在於正值適婚年齡的年輕人，對生活方式與思維觀念不一樣了，除了教育越普及，女性意識的覺醒，對於傳統家庭的男女模式感到厭煩外，無論男性還是女性，都更加享受單身生活的自由自在，這與我們常認為是經濟問題或財務因素沒有直接關係。

日本政府在一九九○年代初期就實施擴大兒童津貼、育嬰假等政策，南韓政府則提供獎勵生育補助，改善育嬰或托嬰環境，甚或新加坡政府推出足以應付孩子從出生到進入小學的開銷，對提振生育率的效果也都遠不如預期；換言之，就政策面上來看，似乎也沒聽說哪一個國家真的敢自豪喊自己的生育政策是成功的。

談起少子化，外界都描繪出一個缺乏勞動力跟退休金的未來，好像人口老化的下一步就是世界末日。但人口負成長其實是一種自然現象，而且是不可避免的。英國人口變化專家哈珀（Sarah Harper）便直言，少子化沒有想像中的可怕，反而人口減少對環境是「一件好事」。

可以預見的是，不論我們怎麼做，高齡化和少子化的全球趨勢必定會來臨。政府與其無節制撒錢催生，不如換個心態老實面對時代改變，因應人口結構需求調整移民政策，且將重點放在加強提升人口素質與擴大老年人口的勞動參與，以因應高齡並少子的社會，才是良策。

（作者從事資訊業）

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