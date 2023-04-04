社論》從大膽西進到走向世界

國際媒體《經濟學人》最近報導，美中地緣緊張加劇，迫使全球製造業尋求中國以外的亞洲地區為生產基地，台灣等十四國所形成的「亞洲替代供應鏈」（Altasia）逐漸形成，在出口額、技術勞工都與中國勢均力敵，吸引了製造業者移出中國。這一趨勢報導，信而有徵，除了《經濟學人》的整體數字，從台灣產業和經貿發展看，也是如此。

產業移動常連帶引發資金、技術、人力、生產方式流動，也影響貿易、經濟成長、就業等總體經濟。以就業為例，主計總處統計顯示，台灣人前往中國工作的人數連續八年遞減，從二○一一年的四十二萬人，到二○二一年已降為十六萬人，十年減幅逾六成。去中國就業的台灣人明顯減少，反映其經濟社會環境惡化，內外在不確定高升，從產業到個人西進中國的意願明顯降低。

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其他經濟指標也有同樣走向。今年一至二月，我國對包括香港在內的中國市場，出口比重降為三十四．三％，創二十年同期新低。在銀行放款方面，去年金融控股集團對中國貸放金額較前一年降低，占比也從十九．四％降為十六％，金額為三十一季以來最低。相形之下，金控同一時期對新南向國家放款占比二十九．二％，澳洲、越南、新加坡居前三名。

這一趨勢，與二十多年前台灣許多工商業者不顧政府勸阻，大膽西進的狂熱已顯然逆轉。導致這一新形勢的，主要是中國投資環境發生巨大變化。就短期來說，烏俄戰爭、武漢肺炎疫情、美中經貿科技戰爭、通貨膨脹威脅、債務金融動盪、黨國加緊控制經濟，都衝擊其整體經濟。繼去年國內生產毛額（GDP）成長較目標五．五％腰斬而勉強「保三」，今年連剛上任的總理李強都說，要達成五％的成長目標「並不輕鬆」。

長期而言，中國正面臨一九七○年代改革開放以來最嚴厲的經濟挑戰，地方政府和金融部門債務嚴重、房地產業危機四伏、跨國公司難安心經營而考慮撤離、失業率高升、人口老化與少子化同時襲來、與美國外交經濟交惡而陷入冷戰邊緣。由於黨國強勢介入與管控，國際間屢屢預言的「中國金融崩解」至今尚未發生，但這並不等於中國可以無限期挑戰正統經濟理論，若無必要制度改革，與日本同樣陷入長期經濟停滯的機率甚大；且其「未富先老」的人口經濟大勢，也可能難以克服中等收入陷阱，因生產力和競爭力未顯著提升，無以進入高附加價值市場而登上富裕國家行列。

中國經濟形勢今不如昔，正是台灣近年以實際行動揚棄大膽西進而走向世界的轉捩點。從李登輝總統任內，台灣不少工商業者無視「戒急用忍」的苦口婆心，為了降低成本，也因對共產黨無知與國家認同錯亂，開始把投資及生產活動大量移往中國，陳水扁政府未能落實「有效管理」，其後加上馬英九政府全面傾斜，台灣竟曾把七成投資放在中國這個籃子，出口逾四成到中國，對其經濟依賴程度「有如糖尿病人需要胰島素」。

其間中國吸引包括台資的外資，朝「世界工廠」發展，經濟崛起，壯大軍事及國際政治力量，進而打壓脅迫台灣。鎖進中國的台灣，受生產要素價格均等化作用，拉低國內價格成本與產業水準，僅台積電等若干科技及本土產業根留台灣，其中以薪資長期欲漲乏力，最讓上班族受傷。台灣把經貿集中投注中國，容或有部分廠商受益，但整體經濟得不償失，產業轉型上進不足。在安全方面，自招以經促統、以商逼政壓力，中國把黑手伸進政媒商，如今飽受認知作戰及內部分化之害，經貿大量投注並壯大敵國，愚不可及。

由於習近平野心暴露，在東海、台海、南海等周邊四處惹事，國際社會高度關切，從烏俄戰爭中警覺的歐盟不再對中國「天真」，歐美許多國家對中國也「戒急用忍」，美國朝野兩黨和民間把中國視為重大威脅，國會議員甚至強調美中競爭是「存亡鬥爭」。自川普時期開始，從關稅下手的經貿戰爭起，繼之以拜登的先進科技管制，台灣在其間都有角色，且受其益。其中，川普的關稅制裁，引發台灣產業和資金回流，也顯現於去年對美國出口增加十四．三％，連續六年成長。後繼的晶片戰爭，台灣舉足輕重，在全球產業供應鏈重組也居重要地位，自應妥善把握。

從而，經貿從大膽西進轉為走向世界，以上進為主，南向與西進為輔，強化與美日歐等先進國家夥伴關係，是我國確保安全與繁榮的正辦。

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