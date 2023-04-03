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自由廣場》馬嘴不對牛頭之法德世仇

2023/04/03 05:30

◎ 張正修

馬英九在三月卅日到中國武漢大學交流時提到：「德國和法國相互征戰百年，世仇都可以化解，為什麼兩岸做不到？」對於法、德世仇，有必要做個說明。

法國大革命後，拿破崙攻打德意志，勝利後，瓦解神聖羅馬帝國，將之改為萊茵聯盟，激起尚未成立統一國家的德國人的民族意識，因而造成日後德意志人以普魯士為中心，於一八七一年將德意志統一而建立起德意志帝國。

在建立德意志帝國之前，俾斯麥發動普法戰爭，俘虜法國皇帝拿破崙三世，並在巴黎的凡爾賽宮舉行德意志帝國皇帝的登基儀式，侮辱法國人。

在第一次世界大戰，法國戰勝德國，就對德國要求賠償，甚至佔領德國工業重鎮魯爾地區以為賠償的擔保，這使德國陷入天文數字般的通貨膨脹，沒有不動產的德國民眾一下子變成窮人，而造成納粹崛起，攻佔巴黎，並佔領法國北部，並在南部成立傀儡政權維琪政府。

二次世界大戰後，在經濟學家莫納的推動下，德法雙方開始推動各種超國家組織，後來更推動歐洲共同市場乃至歐盟。

要問馬英九的是：德法的世仇可用於台灣與中國嗎？

撇開種族問題不談，歷來都是中國侵略台灣或者拋棄台灣，例如鄭成功打敗荷蘭人、施琅消滅東寧王國，清國敗給日本，就把台灣割讓給日本，日本敗給盟軍，中國就擅自把台灣變成其領土，在一九四七年發動二二八事件及其後的清鄉，一九四九年以後，又製造白色恐怖。

如果說台灣跟中國有仇，那其實是蔣介石與毛澤東的仇，而這個仇是國民黨與共產黨之間的仇。李登輝就任總統後，已經終止動員戡亂時期，不再與中國為敵了。而到目前為止，口口聲聲說不放棄武力攻打台灣的是中國，台灣人從來就沒有侵略中國，因此我不知道台灣跟中國有什麼世仇？馬英九公然造謠，扭曲事實，這國際法博士是早麼拿到的？令人好奇！

（作者為前開南大學法律系主任）

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