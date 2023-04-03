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自由廣場》ROTC有沒有隱形的鄙視鏈？

2023/04/03 05:30

◎ 林志鴻

台灣在去年底正式宣布義務役兵役延長，可以說烏俄戰爭成為義務役改革的契機。但是，志願役呢？是否會是役改的漏網之魚？我們不妨先談談預備軍官訓練團（ROTC）

ROTC是近幾年為招募志願役軍官，讓許多大學生選擇投筆從戎的管道。台灣ROTC制度是參考美國的軍官招募計畫，吸引大學生與國防部簽約，就讀大學期間的學雜費會由國家支出，還有每月一萬二的生活補助，這種待遇贏過許多大學公費生。且ROTC學生平常享有大部份的自由時間，與普通大學生一樣，只有在假日時要前往就近的教育中心上課，寒暑假則到三軍官校受訓，受訓待遇與正期生相差不大。問題是，這會讓許多正期生出現相對剝奪感。因為正期生可說是每天都在接受軍事訓練，軍事能力素質遠超過ROTC，但自由、休閒的時間根本無法與ROTC比，久而久之，國軍軍官職場中隱隱然出現一條「鄙視鏈」

美國大學學費高昂，因此ROTC制度讓許多出身平凡家庭的大學生，可以甩開巨額學費負擔的煩惱，也使得ROTC在美軍軍官中占有很高的比率。反觀台灣的實際情況，ROTC任職後提早退伍者不在少數，是ROTC最大痛點所在。因為ROTC除了面臨隱性鄙視和打壓，在學期間所受到的訓練，下部隊後常無法融入、趕上正期生的腳步。雖然未到合約期限就請退，必須賠償，但也不過就是將之前的補助，依服務時間長短，按比例退還給國防部，如同另類學貸而已。這樣子的招募、訓練、任用方式，會是國防部原先預期的成果嗎？

近幾年，隨著中共武力恫嚇的增加，情勢趨於嚴峻，國軍的制度應該加強和具備滾動式調整的能力，例如現行ROTC制度是否到了該檢討的時候？或者要怎麼改成更適合我們社會、軍中條件的ROTC？甚至是整個志願役軍官的招募與培訓要不要一起檢討？值得有識者貢獻意見、參與討論，而不是淪於國防部的KPI績效、數字文章。

兵役改革攸關戰力，更關係著國家生存與發展，任重而道遠，卻也刻不容緩，需要全民一起努力！

（作者為前ROTC花蓮教育中心攝影師）

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