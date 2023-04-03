社論》中華民族主義的囚徒

蔡英文總統出訪與馬英九前總統返鄉祭祖，在國家認同、歷史觀與價值取向上，反映存在於台灣的兩個平行宇宙︰一個是走向民主、自由、多元，逐漸本土化，落實轉型正義，修補歷史傷口的彩色世界；一個是戀慕威權、一元化、東方家父長制，以中國人血緣認同甚於普世價值的暗黑黨國世界。這兩個平行宇宙是台灣當前政治紛擾最重要的根源。而數十年來民主化、本土化的向上提升歷程，象徵著前述的彩色世界正在綻放璀璨的光芒；而馬英九訪中的種種奇談怪論，充分反映暗黑世界依然是可能吞噬台灣的黑洞。

馬英九以蔣經國的傳人自居，如今的言行卻顯示，蔣經國晚年本土化與改革的政治遺產，完全沒有啟迪他的新思維，而那些黨國惡習與陳腐觀念卻一直殘留在他的腦袋之中。以致曾經位居權力頂峰，成為台灣民主改革最大受益人的他，竟在台灣備受中共威脅之際，毫無感念台灣、台灣人民之心，一味附和中共的統一主張，為其軍事擾台惡行塗脂抹粉，恐陷台灣於專制火坑，令人不齒。由此看來，馬英九在中國發表的謬論，雖然荒誕不經，似可置之不論，然而，如果了解它其實代表著台灣部分人的黨國殘餘思想，就不得不勉力予以駁斥，以求正本清源，還台灣一片清淨的政治天空。

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故而，吾人將由重點切入、析論馬英九的思想病毒，期使更多國人產生抗體，得以不受毒化。首先，所謂「兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫」的說法，姑且不論「黃帝」、「炎帝」是中國神權、君權時期虛構的神話，至今未有考古或典籍足以證明；就跟「上帝造人」說一樣屬於信仰層次，豈可由此推論世人都是上帝創造的，因此應該是同一民族、組成同一個國家？更何況國家的組成理論，已發展到國家是工具、而非目的。換言之，國家的組成是為人民謀幸福，不是為了達成那些「中華民族偉大復興」的虛幻使命；尤其，偉大的歷史使命經常是統治者鞏固個人或集團的權力與利益的藉口。尤有甚者，由血緣衍生而來的民族主義多數是狂熱的擴張或復仇情緒，往往帶來人類的大浩劫。納粹德國的第三帝國、日本的軍國主義莫不是披著歷史使命的種族主義、民族主義的帝國大出征；如今原本應該強調階級與國際主義的中共也都難以抗拒民族主義的魔力，打出「中華民族偉大復興」的旗幟，企圖召喚全球具有華人血統的人們，供其驅策，實在值得世人警惕。而台灣住民包括原住民、部分混有荷、日血統者、漢人，與一九四九年由中國逃離的一百多萬難民；而近年更有因婚姻或移民來台的新住民外配，可說是一個多元種族、文化的新生命共同體，與中共創建的「中華人民共和國」毫無淵源，更說不上隸屬關係。台灣人民自然不應被套上「中華民族」、「炎黃子孫」的鎖鏈而墮入共產帝國的萬丈深淵。

其次，民族主義常成為反人類罪行的遮羞布。馬英九訪「南京大屠殺紀念館」，哽咽稱「這是人類歷史上罕見的野獸般行為」，卻似乎忘了中共藉著清洗、整肅與國共內戰殺害了數千萬中國人，其罪行較諸日本軍國主義者有過之而無不及。但在中了民族主義病毒者眼中，外族殺我同胞者，罪不可赦，自己人殺自己人，則可推卸是為了達到更高使命的革命過程中的必要之惡。諷刺的是，如果中共真心覺得日本侵略中國是一場大悲劇，為何又把當年幫助中國打敗日本、且未曾侵佔過中國一寸領土的美國視為寇讎，反而把侵佔中國（滿清）最多領土的俄羅斯當成合作無上限的戰略夥伴？日本侵略中國已是將近一個世紀前的往事了，中共仍不忘鼓動仇恨，但俄羅斯侵略烏克蘭，它卻跟侵略者站在一起，司馬昭之心，世人皆知，就是為了正當化對台灣發動侵略戰爭。而馬英九與國內「反戰學者」就是抱持如此的思維邏輯，一旦兩岸發生戰爭，必定是台灣對中國的挑釁造成的，而中共犯台則是為了「中國統一」、「中華民族偉大復興」，是不得已的手段。所以一切的錯，都是追求台灣民主、台灣人幸福的民進黨政府的罪過，而美國積極協助台灣防衛，乃是帝國主義分裂中國的圖謀。

中了民族主義的病毒，對於簡單明確的事實，往往就會看不清楚，或者視而不見，更嚴重的是，產生統治者編造的幻覺，將正義與邪惡顛倒錯置。馬英九是典型的大中華民族主義的中毒者，所以會選擇性記憶，也會選擇性遺忘，顛倒是非，睜眼說瞎話。所以，馬英九會稱「總統」為「這個」，會把「民國一百一十二年」，寫成「百十二」，甚至會把世人皆知新冠疫情起源於中國武漢，危害世界，竟昧著良心，大讚中國防疫對「人類的貢獻」，可說是標準的中華民族主義的囚徒。此人的中國行是一場荒謬之旅，但台灣人應該慶幸的是，馬英九主政時期已經過去，台灣人民已經拋開這個黨國包袱而奮力向前。

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