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自由廣場》不當管教？ 大人難教！

2023/04/02 05:30

◎ 鄧敏宏

法務部擬修法刪除父母的懲戒權，造成家長、學校各方熱議。

「體罰」的討論在台灣爭論已久。早在二○○六年底立法院三讀通過「教育基本法修正案」，明文禁止體罰學生，但上有政策，下有對策，在當今的教育現場，罰寫、罰不准下課所在多有。

而「正向教養」倡議多年，在科學上告訴家長、老師們，體罰造成孩童更高的暴力侵略傾向、有較高的反社會行為、孩子有較低的認知能力及自尊心，成年後會有更高的心理健康狀況及問題行為，也會有暴力複製的可能。但似乎無法讓大人們「戒打」。

其實，最難教的不是小孩，是大人。筆者目前在社區執行的家庭支持方案，期待透過帶領孩子進一步與家長建立關係，密切互動，建立互信、互助機制，才能有與家長對話的機會，並產生對家庭的影響力，在適當的時機及有需要的時候提供家長與兒少互動的諮詢與示範。試著慢慢改變家長的教養習慣，家長看見自家孩子亮點，也讓孩子懂得父母的辛苦與難處，在大人與兒少「彼此尊重」的前提下，減少不當管教的發生。

現在，期待透過在法律修訂杜絕不當管教，根本緣木求魚。如果沒有更多的家庭教育資源及社會／社區力量的投入，依然會陷入「上有政策，下有對策」的惡性循環，甚至讓缺乏資源的家庭／家長更無所適從。

當我們還在討論孩子到底能不能打，承認吧，別自欺，管教暴力存在我們的文化DNA，說穿了，我們還是不夠文明。

（作者為中華牧人關懷協會馬賽城南小屋據點主任）

老師管不動 吃虧的是同學

◎ 李基福

最近教育界新聞常登上頭版版面，但大抵都不是什麼好消息，而是師長、學校對學生管教不當，甚至涉及霸凌。

平心而論，現在這個世代的學生和家長，看待學校及教師管教的眼光，和過去有極大差異，因此教師們確實有必要在如何正確管教學生的這個區塊多進修增能，另外也必須調整心態，加強EQ與修養，才不會在處理學生問題時，引爆了自己的火氣，結果「公親變事主」惹來一身腥。

不過，如果接連在不同縣市都發生類似師長管教不當或霸凌學生的狀況，是否也反映了有某部分的學生言行已經到了令師長束手無策的地步？

現下學校對於違規的學生只有輔導權，而無實質的管教權。如若家長也不在意孩子的言行，甚至還刻意偏袒，教育人員真的十分難為。舊有的權威式管教不能用，現有的懷柔式勸導不管用，管教學生確實是很大的挑戰。

尤其，有小部分家長喜歡投訴媒體，令學校投鼠忌器，但越是如此，學校教育能發揮的力量就越薄弱，多數循規蹈矩學生的權益可能就會淪為陪葬品了！

（作者為教育工作者，嘉義市民）

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