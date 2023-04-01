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自由廣場》捐六千 愛留人間

2023/04/01 05:30

◎ 倪銘均

政府普發現金六千元，您打算怎麼用呢？

吃喝玩樂？還是助人最樂？

大家一定知道陳樹菊，賣菜捐款三千萬。她從小家貧，母親甚至因為難產，拿不出保證金喪命；苦過更能將心比心，她成立獎學金和基金會，她說「錢，給需要的人才有用」、「空空來到世上，走了也是空空，錢是身外之物，有飯吃就好」。

南投慈善家陳綢阿媽，二○二二年辭世，享耆壽九十二歲。她三十九歲投身公益，辦義診、捐出養老土地，成立「陳綢青少年教育園地」；七度罹癌、化療電療超過兩百次，切除許多器官，卻心繫別人的病苦。

她們的付出讓人肅然起敬，您也可能心嚮往之，尊敬不如跟進。

社會上絕對有人，比我們更需要這六千元；捐出去給需要的人，當有一天我們需要的時候，可能會以另外一種方式回到我們身上。

大吃一頓，感受很短暫，拿來助人，感動很長久。

我們也可以讓捐款效益加乘，一加一大於二。

公司不妨鼓勵員工行善，例如員工捐一千公司捐一千，再認養孤兒院等機構。

每位學生百元、千元，班級集資認養貧童。

父母更可以機會教育，親子一起捐款、挹注待用餐等等，以善傳家。

胡適之曾經幫助散文家陳之藩，陳之藩急於還款，胡適之說「我借出的錢，從來不盼望收回。因為我知道借出的錢總是『一本萬利』、『永遠有利息在人間』」。

我們捐錢做公益「永遠有利息在人間」，也像一滴水滴到大海，永不乾涸、永不消失。

證嚴法師說「心富更勝財富！」這筆意外之財，不論部分或全捐，我們的荷包都不會縮水，卻讓社會累積更多愛心。

（作者為大愛臺新聞主播）

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