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自由廣場》《經濟學人》慧眼識老馬，果然Bumbler！

2023/04/01 05:30

◎ 張世賢

被自由時報總編輯鄒景雯定位為「最後一個中國人總統」的馬英九，這回奉旨西行的表現，完全坐實了英國《經濟學人》周刊十一年前給他的Bumbler（笨伯）封號。

他原本計畫配合學生的暑假，預定七月間帶學生做一趟中國之旅，但卻突然改變行程，搶在蔡總統外訪日期前兩天出發，並與蔡總統同日回台。他沒有在這段期間前往中國的急迫性，非常明顯的是被中共牽著鼻子走，用來配合稀釋蔡總統外訪的新聞熱度。中共早就知道蔡總統的行程，暗中和馬英九合謀撞期，馬竟不顧台灣卸任元首的尊嚴，完全聽從對岸之命演出，不是Bumbler是什麼？

他乘坐中國國航班機抵達上海後，不見紅地毯，接機人員層級低，載他的又是簡陋的中型巴士，完全是被故意降級羞辱的待遇，他竟堆滿笑容，唾面自乾，說是「意料之外的好」，這種Bumbler哪裡找？

中共安排給他的參訪活動，不是憑弔國民黨被驅趕消滅留下的遺跡，就是配合中共反日的需要。他在這些地方的言行舉止，大多很不得體，沒有表現卸任元首的高度，例如他以「這個」指稱他當過的總統職位，實在令人搖頭嘆息。最糟的是，他聽命臨時增加一個參觀「英雄城市抗擊新冠肺炎疫情武漢保衛戰專題展」，當場大讚中國抗疫成果，敬佩中國控好疫情，沒有大幅向外擴張，還強調「這不只是對中國大陸，而是對整個人類的貢獻。」這完全顛覆了三年來世人對中國傳佈的武肺瘟疫巨大災難的認知。為了拍習皇馬屁，竟不惜違背良知，淪落至此，實在是沒有比他更笨的Bumbler了！

台灣曾被這種低水準的元首統治八年，真是不幸！

（作者為故宮博物院退休研究員）

Bob Stewart也說中了！

◎ 紀安秀

前總統馬英九訪問中國引發爭論，英國會議員、台英國會小組主席史都華(Bob Stewart)日前率團訪台時表示，馬有訪中的自由，但應試著去說服中國人民，符合他們最佳利益的做法是與台灣保持友好關係，他呼籲馬不要讓訪中之旅變成「台灣向中國野心屈服」的象徵

史都華的憂心和建言，應是極大多數台灣人民的共同心聲。而不論中方如何稱呼馬，都不會改變馬是「中華民國」卸任總統的身分，馬訪中就應有總統的高度，在各項議題的論述上，堅持與中國處於「平等」地位，才不會失格。

遺憾的是，馬參訪武漢檔案館時，竟大讚中國防疫成果是對人類的貢獻，對於在武漢的台胞無法返台，馬又說「不好意思，我們政府造成你們的困擾」。與中國國台辦主任宋濤會面時，馬不斷提起「九二共識」，強調當年「馬習會」確認九二共識的重要性，一連串的謬論，讓台灣人民傻眼。

新冠肺炎來自武漢，中國是麻煩製造者，殘害全球無以計數的生命及經濟蕭條，這就是對人類的貢獻？台胞包機返台，並非台灣單方面的事，反而是中國處處找碴。中國已經表明只有一中，沒有各表，也沒有中華民國的存在，九二共識早就成為中國的統戰術語，馬竟無所不用其極袒護、附和中國，替習近平擦脂抹粉，拍馬屁討好習近平，卻嚴重辱台尊嚴，已變成「台灣向中國野心屈服」的象徵。無知如馬，真的會成為歷史的罪人！

（作者為家庭主婦，台北市民）

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