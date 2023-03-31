自由廣場》ChatGPT將推進大學教育變革

◎ 陳信文

ChatGPT的問世，引起了全球的驚呼聲！比爾蓋茲說「ChatGPT的使用體驗『令人驚豔』」，並表示迄今「ChaptGPT是惟二令他感受到革命性震撼的技術之一...ChatGPT將改變人類的工作、學習、旅行...未來企業的成功與否，將取決於如何使用它。」週日在清華大學參加了一個關於AI的論壇，與會專家也都持一致的看法。

ChatGPT對教育的影響已引起許多討論，目前多集中在現階段是否該使用ChatGPT？以及如何規範使用？所提的問題，大多如ChatGPT是槍手或助手？以及ChatGPT將是欺騙利器或是教學利器？如此強大工具的產生，除了將影響到學習方式之外，也將會影響到就業能力的需求。因此各種專業教育的內容，尤其是工程教育的內容，勢必需要回應與隨之變革。

請繼續往下閱讀...

如在古時候，人類心算與使用算盤的能力，對從事生意十分重要。然而計算器(calculator)的方便與普及，使得上述能力喪失其優勢。雖然學習算術仍是基本必須，但是頻繁練習，使其臻於快準已不再必須。隨著電腦計算能力的提昇、與許多數學套裝軟體的發展，在工程數學學習上，雖然學習如何解偏微分方程等問題仍是必須，但是學習如何使用這些套裝軟體來解決問題的重要性，已超越了精進解超級複雜的偏微分方程能力的必要性。

面對ChatGPT（與類似產品）這樣不斷進步的超強工具，各專業領域必須盤點目前的教學內容。討論了解那些學習內容是必須強化或新增，那些學習內容可以降低或不再有必要。如學習如何使用ChatGPT（與類似產品），使其可以正確與快速產生所需的答案，就是個很重要的能力。在這波發展中，提示工程(Prompt Engineering)的重要性就一再地被提出。相信專業的教科書中，很快的將有使用ChatGPT的例題與作業。而各個專業所需的能力與訓練，將會受到衝擊與需要變革。毫無疑問的，大學的課程該有、也將會有變動！

（作者為清華大學講座教授，教師會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法