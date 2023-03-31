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自由廣場》談美軍大量駐台、嚇阻習近平的關鍵

2023/03/31 05:30

如果我們是正常國家……

◎ 賴福順

台灣不使用台灣國號，卻用中華民國假國號，成為一個不正常國家，是地表上唯一的怪胎，與世界上所有國家不同。而這個不正常國家對台灣、世界都造成很大衝擊，單單在軍事方面，就能找出二十一項，這些對台灣與美國，都極為不利。

譬如，其中一項，美軍不能駐守台灣，係因為正名之前，名義上台灣是中國一部分，因此引誘中國入侵；但事實上台灣早已獨立，只是未有台灣國號（政府）而已。美台之間不是國與國的關係，因此美國為了護衛台灣，只能在台灣周圍如韓國、日本、菲律賓、關島等地佈局，美軍卻不能大量駐守台灣。

一旦台灣正名，就成為正常國家，台灣便能以國家身份與美國簽訂條約，美軍可以合法進駐台灣；一如南韓有二萬多美軍，日本有五萬多美軍，而台灣只有最近私下進駐二百名美軍，根本不到南韓、日本的尾數。

台灣能有大量美國駐軍，這對台灣、美國都極為有利，不像目前只能偵測中國發動攻擊消息後，再快馬加鞭馳援，如此慢了一大步，失掉先機。而且在第一擊時，台軍雖然發揮了抗敵作用，台灣卻也大多慘遭破壞，這是全世界沒有人想要看到的悲慘結果。

對抗中國最有效途徑在於台灣駐守大量美軍，才是真正達到威懾、嚇阻習近平的胡作非為。否則依靠台軍在台灣奮鬥退敵，圍在島外的美、日軍隊與中國軍隊對抗；外圍援軍進不到內圍，內圍台軍孤軍奮戰，裡外不相連，犯了兵家大忌。尤其在美軍到援之前，台灣勢將糜爛，或島內協力者乘隙作亂等，如此反而助長習近平更加囂張妄為，欠缺強力遏阻戰爭的真正作用。

為了應付中國的節節進逼，最近美國鷹派著名學者發表看法，以為台灣完全符合一九三三年《蒙特維多國家權利義務公約》（簡稱《蒙特維多公約》），是一個主權國家，主張美國應與台灣簽訂共同防禦條約，並派美軍進駐台灣。他舉南韓為例，北韓軍隊強過南韓太多，但北韓不敢輕舉妄動，因為南韓駐守美國在海外最強大的陸軍二萬八千多名的美軍。

很多人以為台灣是主權國家，查《蒙特維多公約》第一條提及國際法所承認之國家應具備以下資格：一、常住人口；二、界定的領土；三、政府；四、與其他國家建立關係的能力。這項條款確立國際組織判斷國家四項標準，用此來檢視台灣，第一、二、四項都有，第三項政府卻出問題；目前沒有台灣政府，至於中華民國政府簡稱中國，是中國政府，不是台灣政府，名實相符的台灣政府迄今尚未出現。如此而言，該公約的四項僅有三項符合，所以台灣不是主權國家；歐美日各國無一國正式承認台灣為國家，是為明證，台灣最多只能稱作自治實體。

美國鷹派著名學者不知台灣非是正常國家，無法與美國簽約，於是這件美軍駐守台灣極為有利的舉措一直無法實施。而台灣假國號百害無一利，其引誘中國入侵，又阻擋美軍於門外，處在現在兵臨城下，危急存亡之秋，台灣執政黨為何要「維持現狀」，繼續留著這個假國號做何用途？

（作者為海峽和平基金會創辦人，退休教授）

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