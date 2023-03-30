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自由廣場》評徐巧芯的政治算計

2023/03/30 05:30

◎ 方復權

國民黨二○二四大選立委提名，台北市議員徐巧芯和現任立委費鴻泰明爭暗鬥，爆出火花。

徐巧芯想轉換跑道，動機很可能來自於去年一一二六選舉結果。再加上台北市議員王鴻薇補選立委順利，故不僅信心堅定，還惡向膽邊生，拋出「內閣不分區有資深費鴻泰」的催票簡訊。然而，國民黨鐵定能贏得二○二四總統以及立委過半嗎？徐巧芯年紀輕輕的政治算計，會不會露骨得太早？難怪費委員直言，看了很不舒服，考慮將此事送國民黨考紀會處理。

從另一個角度反思，徐巧芯為何處心積慮，針對費鴻泰呢？筆者發現一個有趣的現象。從網路資料來看，費鴻泰是統計學者，然而近年來參加固定班底的政論節目，一開口或是提出某項數據資料時，幾乎會發生口誤並立刻修正的習慣，譬如「上漲到三·六％，嗯，三·二％」，真不知道為何有這項「痼癖」，不能精準的一步到位。

筆者不清楚徐巧芯是否注意到這一點，所以急著上演「逼宮」的戲碼。更妙的是，黨中央冷眼旁觀，按兵不動，到底是支持「世代交替」，還是由民調決定，令人霧裡看花。可內鬥的結果，會讓選民厭煩，順便唾棄國民黨，造成政黨支持度下滑。

「內閣不分區有資深費鴻泰」這句話，不會太超過，不會汙辱藍營選民的智慧嗎？

（作者為國貿業者，台中榮民）

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