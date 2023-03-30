自由廣場》談解放軍艦隊前進大西洋

◎ 呂禮詩

解放軍自二月上旬起，密集的在印度洋沿岸的南亞、西亞、東非及南非進行「海軍兵力展示」；從其編隊組成研判，分別為解放軍第42及43批亞丁灣護航編隊，然其所以能離開亞丁灣海域，其背後的玄機與亞丁灣護航任務結束後的可能趨向，值得台灣及印太地區國家重視及掌握。

解放軍第42批亞丁灣護航編隊由隸屬於北部戰區的052DL飛彈驅逐艦「淮南號」、054A飛彈護衛艦「日照號」及903A綜合補給艦「可可西里湖號」組成；在任務交接後，南駛南非與俄羅斯、南非等國實施「煙霧2」（Mosi II）聯合軍演，並不令人意外。

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解放軍第43批亞丁灣護航編隊由隸屬於南部戰區的052DL飛彈驅逐艦「南寧號」、054A飛彈護衛艦「三亞號」及903A綜合補給艦「微山湖號」組成。2月5日納編護航任務後，隨即在2月9日抵達巴基斯坦參加「和平 23」（Aman 23）多國海軍聯合演習，隨後於17日抵達阿拉伯聯合大公國參與「2023國際海事防衛展」（NAVDEX 2023），接著前往阿曼灣與伊、俄兩國海軍進行「安全紐帶-2023」海上聯合軍事演習。

解放軍第43批護航編隊離開亞丁灣海域前往南亞及西亞遂行「海軍兵力展示」（Naval Presence），看來非比尋常，實際與近年亞丁灣海盜活動日漸消失、不再構成航運威脅有關。

2021年12月，聯合國安理會通過第2608（2021）號決議案指出，2017年3月後，未曾有海盜成功劫持船隻勒索贖金，2021年索馬利亞沿海亦未發生海盜襲擊；故首次接續發布「扼止海盜及海上武裝搶劫」決議；且國際海運總會（International Chamber of Shipping, ICS）亦於2023年起取消西印度洋、亞丁灣和紅海南部的「高風險區域」（High Risk Area, HRA）劃設。

亞丁灣護航任務緩解之際，未來解放軍是否派遣編隊前往，目前不得而知；然而從解放軍艦艇數量的持續擴增及訓練所需，目前經麻六甲海峽進入印度洋、遠赴非洲東岸已無法滿足其需求，編隊遠赴大西洋將勢不可免。

去年9月美國海岸防衛隊（USCG）於阿拉斯加基斯卡島（Kiska Island）以北約75海里的白令海，發現解放軍北部戰區的055飛彈驅逐艦、054A飛彈護衛艦及903A綜合補給艦編隊；依照挪威諾爾蘭大學（Nord University）對於北極海航路（Northern Sea Route, NSR）冰層及航運的調查與統計，9月最適合北方海路（Northern Sea Route）航行，解放軍艦隊從白令海經北極海進入大西洋的企圖隱然成形。

解放軍艦隊無論是由印度洋或北極海進入大西洋，其部署在印太地區的艦艇數量優勢，將使其海軍從「展示國旗」（Show the Flag）更趨向為「砲艦外交」（Gunboat Diplomacy）。印太周邊國家與一海之隔的台灣，應及早警惕並因應其可能的地緣戰略與「灰色地帶」（grey zone）戰術的壓力。

（作者為新江軍艦前艦長、東吳大學政治學系博士生）

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