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自由廣場》刑事訴訟制度金字塔化的應為與當為

2023/03/30 05:30

◎ 林志潔

我國民主化三十年，法制革新快速，然而有些改革屬於「大家都知道不做不行、但推動困難重重者」，刑事訴訟金字塔化就是其中之一。

早在一九九九年第一次司改國是會議就已做出強化第一審、第二審採事後審，第三審採嚴格法律審的決議，方向正確，眾所認同，可解決我國刑事訴訟長期法庭活動形骸化，程序冗長，發生流浪法庭三十年的亂象。只是當時在決議後立刻就要推動，引發律師界與司改團體的憂慮，因為打造堅實的第一審需要時間，否則一旦緊縮第三審、限制上訴第二審，案件將大量堆積在第一審，而第一審的「人力」與「能力」在當時顯然不足，驟然改變的不利成本將被民眾和被告吸收。

至二○一七年，第二次司改國是會議又再次做出刑事訴訟需採金字塔制度的結論，並要求司法院應於二○二五年達成此目標。在兩次國是會議期間，我國刑事訴訟第一審已有巨大變革，包括引入交互詰問制度、活化第一審法庭活動，建置法律扶助制度保障被告辯護權，及將一審獨任制改為合議制等。同時也逐步調整第三審的角色，使其轉型為真正的法律審，配合大法庭制度，淡化最高法院對事實判斷的介入，凸顯其統一法令解釋與糾正訴訟程序違失的功能。

超過二十年的千呼萬喚，司法院於去年終於提出金字塔化修法草案，身為司法改革國是會議委員，深感欣慰。此草案既要建構金字塔，讓第三審成為真正的法律審，然究竟應如何為之？司法院所提出的解決方式，是調整可上訴第三審的理由外加許可上訴制。詳言之，將原有第三審的上訴理由拆成兩部分，一部分留在上訴理由中，另一部份改為許可上訴制，也就是在確保判決正確與程序公正下，某些事由雖然不符合上訴理由，但例外用許可的方式，讓當事人還是可以上訴。

不料此修法竟引發部分反對聲浪，認為司法院是在修法中「偷渡」許可上訴制度，是「讓最高法院可以選案」。此意見恐有所誤解。試問：若不調整上訴第三審事由，第三審依然案件爆棚，別說走向金字塔，成為圓柱筒甚至倒三角都有可能；但如果沒有許可上訴制而直減縮上訴第三審事由，對當事人的影響更為不利。許可上訴制其實是啟開另一扇上訴之門，而非關閉上訴之窗。

所有法制的推動都一定有適應期，訴訟金字塔化是必走之路，調整上訴事由並配套許可制是一種方式，如不同意，也可以提出更適當的、減少第三審案件的建議，而非將修法的進程停擺。否則，在一審已擴大為合議制二十年的現在，卻拒絕調整第三審的架構，豈非是種立法詐欺？吾人應一起檢視草案並合作推動修法，始符合兩次司改國是會議的決議，與各界對訴訟改革的期待。

（作者為陽明交大特聘教授、司改國是委員）

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