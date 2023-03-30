晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》評馬英九的「這個」

2023/03/30 05:30

◎ 秦靖

前總統馬英九參訪「中國近代史遺址博物館」（前南京總統府）時，看到牆上掛有中華民國國旗、國父遺像時，自述他二○○八年也當了「這個」。本土派人士批評馬英九在中國壓力下，竟說不出自己當過「總統」，怎知馬英九在與中共江蘇省委書記信長星見面時提到「我在台灣總統任內」字眼，國民黨人士欣喜萬分，直言綠營失智列車翻車了！

因為忌憚中國的臉色，每個踏上中國土地朝聖的國民黨人士幾乎都不提「中華民國」四個字，即便馬英九在南京中山陵提到國父孫中山在一九一一年推翻滿清，建立亞洲第一個民主共和國「中華民國」，這個「中華民國」跟國民黨主張現今台灣仍有一個「中華民國」政府的內涵完全不同。

當信長星聽到馬英九的「台灣總統說」，立即以「台灣地區前領導人」回應時，正代表著國共兩黨就是將台灣視為一個「地區」、中國的一部分，矮化台灣總統為地區領導人。如果台灣人懂這個邏輯，也就不難理解馬英九為何不敢在中國的土地上說他在二○○八年當了「中華民國總統」，只敢以「這個」含混其詞了。

當國民黨主席朱立倫質疑蔡英文談話中沒有一次講到「中華民國」，要求小英總統在國外能非常明確講出你是中華民國總統時，朱立倫這個質疑正好送給馬英九、送給所有在台灣言必稱「中華民國」，但是在中國土地上不敢說出「中華民國」的所有統派人士。

（作者為教育工作者，台南市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書