自由廣場》評馬英九的「這個」

◎ 秦靖

前總統馬英九參訪「中國近代史遺址博物館」（前南京總統府）時，看到牆上掛有中華民國國旗、國父遺像時，自述他二○○八年也當了「這個」。本土派人士批評馬英九在中國壓力下，竟說不出自己當過「總統」，怎知馬英九在與中共江蘇省委書記信長星見面時提到「我在台灣總統任內」字眼，國民黨人士欣喜萬分，直言綠營失智列車翻車了！

因為忌憚中國的臉色，每個踏上中國土地朝聖的國民黨人士幾乎都不提「中華民國」四個字，即便馬英九在南京中山陵提到國父孫中山在一九一一年推翻滿清，建立亞洲第一個民主共和國「中華民國」，這個「中華民國」跟國民黨主張現今台灣仍有一個「中華民國」政府的內涵完全不同。

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當信長星聽到馬英九的「台灣總統說」，立即以「台灣地區前領導人」回應時，正代表著國共兩黨就是將台灣視為一個「地區」、中國的一部分，矮化台灣總統為地區領導人。如果台灣人懂這個邏輯，也就不難理解馬英九為何不敢在中國的土地上說他在二○○八年當了「中華民國總統」，只敢以「這個」含混其詞了。

當國民黨主席朱立倫質疑蔡英文談話中沒有一次講到「中華民國」，要求小英總統在國外能非常明確講出你是中華民國總統時，朱立倫這個質疑正好送給馬英九、送給所有在台灣言必稱「中華民國」，但是在中國土地上不敢說出「中華民國」的所有統派人士。

（作者為教育工作者，台南市民）

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