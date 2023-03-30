社論》台灣與美中關係升降的連動性

宏都拉斯捨台就中，悲劇主角乍看是台灣，蔡總統即將過境美國，先吃了外交排頭。但，中國再下美國後院一城，針對性更強的可能是，菲律賓新增四個軍事基地給美軍，其中之一接近台灣。習近平自認，當下最大的政治，乃美國對中國「全方位的遏制」，其他擺譜不過是突圍、反擊的鋪陳。

二○一六以來，北京挖走九個邦交國，但台灣主流民意相當淡定，與此同時，國際社會對台灣的支持不降反升。這就說明了，「邦交國挖光、國際生路堵光、談判籌碼擠光」的所謂「三光策略」，適得其反。近年，新冠疫情、香港二度回歸、新疆再教育營、烏俄戰爭、晶片戰爭，中國的國際形象江河日下，際此宏都拉斯捨台就中，台灣依舊樹頭徛予在，毋驚樹尾做風颱。可見，北京的撒幣外交，邊際效益遞減中。正如CNN一篇分析指出，中國或許自認在外交上成功孤立台灣，然而事實上，台灣在全球舞台上的影響力反而有增無減。

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七十年來中國對台政策，往往可看出其與民主世界的關係。隨著中國國力增強，對台統戰訴諸以利誘人。只是，那些戰術上的成就，往往因為一次戰略錯誤，便前功盡棄。此時，回顧一九四九以來的主要戰略錯誤，或許有助於理解北京對台政策如何失算。首先是，一九四九，蔣氏政權流亡台灣，美國駐華大使仍留南京，國務院發表白皮書，不介入台海爭端。詎料，一九五○，韓戰爆發，中國出兵抗美援朝。為此，第七艦隊巡防台灣海峽，一九五四簽訂「中美共同防禦條約」。該約的主要精神，後來延伸至一九七九的美國國內法「台灣關係法」。

中華人民共和國成立後，毛澤東向前蘇聯一面倒，與「美帝」勢不兩立。但好景不常，一九五六之後，中蘇由論戰而分裂，一九六九且因珍寶島而武裝衝突。中蘇分裂，提供陷入越戰沼澤的美國一大機會。一九七二，尼克森訪問中國，簽訂「上海公報」，正式揭開「聯中制蘇」的序幕。美國方面聲明︰「美國認識到，在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分。美國政府對這一立場不提出異議。它重申它對由中國人自己和平解決台灣問題的關心。」當時，台灣處於外來威權統治，人民意志無從發聲。尼克森為中國解決「台灣問題」，提供了善意的美國立場。隨之，一九七八，鄧小平總設計的改革開放登場，美國帶動西方（包括港台）投資中國，給予中國永久最惠國待遇，協助中國加入世界貿易組織，不一而足。其中的對中政策思維，無非是期待經濟發展促動政治改革，由之塑造對西方友善的中國，即便擁有台灣亦不構成危害。稍後，鄧小平也創造「一國兩制」文創商品，一體適用於港、澳與台灣。其所激起的想像，即使北京自始表明「不承諾放棄使用武力」，且一九八九爆發天安門事件，民主世界仍寧可樂觀以待。

然而，改革開放從誕生就有「政左經右」的基因，「中華民族的偉大復興」鄧小平也念茲在茲。可以說，「韜光養晦、絕不當頭」，不是斷念，而是時機未到。歷經江澤民、胡錦濤，習近平終於掀開底牌。從戰狼外交到援俄抗美，平行進行著對台灣政策的武統化，以及對東海、南海的軍事化。歐巴馬，對習近平還採綏靖政策，到了川普開始大轉彎，直至拜登貿易戰升級為科技戰。二○一八地緣政治開始轉變風向，二○二○突然爆發源自武漢的可疑疫情，二○二二普廷揮軍入侵烏克蘭，習近平則利用全球多事之秋「謀霸」，深信「東升西降」此其時矣，中俄遂結為抗美軸心，與歐美互相抗衡。中美由合而分，導致台灣由沉而浮，兩者之間，有其相關性。

前事不忘，後事之師。五十多年來，中國的對台政策，懷柔其表、高壓其實，兩手策略的顯隱，隨中美關係而定。台灣內部，一九八八蔣氏政權終結，人心因民主化持續遠離中國。撫今追昔，抗美援朝，聯中制蘇，引中入世，援俄抗美，中美因共同敵人而互相吸引，又因爭霸而核心利益摩擦。地緣變局，正改變著中美台三角關係。中美再度敵對，武力對台又成為北京的硬道理。「上海公報」，北京稱，「台灣問題是阻礙中美兩國關係正常化的關鍵問題」，其實，中美關係才是動因。如果單看中國外交割喉戰，台灣失去邦交國，短期似乎屈居下風。不過，從近年地緣動態的全景觀之，長期而言中國可能是美台兩頭落空的失利者。

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