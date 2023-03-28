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自由廣場》（鏗鏘集）黨國邦交斷得好

2023/03/28 05:30

◎ 王景弘

宏都拉斯與「中華民國」斷交，國民黨罵民進黨外交無能，邦交國銳減。這些黨國殘餘，死抱蔣介石聯合國「中國代表權」思維，他們才是罪魁禍首。

黨國專制的「中華民國」，與民主化後的「中華民國」不同，前者自認「代表中國」，權力卻不及於中國領土與人民，蔣介石政府「代表中國」的主張，沒有正當性；後者政府民選，治理及代表台灣都合理合法。

蔣介石不知民主化，以台灣為主體尋求聯合國「會籍」，而是想藉霸佔聯合國的「中國代表權」，與中共爭鋒，虛構統治台灣的正當性；聯合國表決比票數，因此，「邦交國」事涉黨國存亡。

美國為幫蔣介石保住聯合國「代表權」，例行撥款供蔣政權派農技團援助非洲及中南美國家，以鞏固「中華民國」與這些國家的邦交，為聯合國代表權固票。

蔣政權戰後代表盟國佔領台灣，戒嚴統治也沒有正當性，經二二八屠殺，流亡的台灣精英主張獨立或托管。蔣介石不知實行民主，依舊金山和約建構獨立自主地位，和統治正當性，只圖虛構「代表中國」實行黨國統治。

蔣政權被趕出聯合國，台灣民主化之後，民選政府已沒有「中國代表權」，或正當性問題，建交應以台灣為主體，黨國殘餘的邦交要斷就斷！

宏都拉斯八十二年前承認的「中華民國」，與台灣無關，也與在台灣的中華民國無關。

它簽署舊金山對日和約，明知條約對台澎地位未定，竟接受北京勒索，「承認」台灣是中國一部份，顯然背信，悖離國際條約規定。

像宏都拉斯這種邦交只是虛構，斷交並不足惜，民主化的台灣法理與事實都與中國不相隸屬，應丟棄黨國思維，依舊金山和約規定，爭取民主大國與台灣關係的提升與正常化。

（作者是資深新聞工作者）

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