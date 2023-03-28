自由廣場》（北社評論）落實國家語言復振工程

◎ 張常昌

台灣從一九四五年戰後到一九八七年解嚴，近半世紀國民政府將華語列為官方語言，給予「國語」的獨尊地位，同時積極推動說「國語」政策，以強制性手段貶抑或禁止其他語言的流通，因而造成各族群母語未能有適當的發展空間，逐漸趨向滅絕，也使新生代越來越少使用族群母語，甚至使用生疏排斥母語，聯合國教科文組織已將台灣各族群語言列為瀕臨滅絕的危機。然而，如果政府繼續任憑各族群的母語滅絕，將是國家重大的損失，也影響多元社會的發展，因此如何延續母語，使其免於滅絕，並作為傳承先民文化的重要工具，自是當今我們需正視的重要議題。

前行政院長蘇貞昌任內曾說：「母語斷，文化滅」，為促進國家語言的傳承、復振及發展，政府於二○一九年已制定及公布「國家語言發展法」。文化部也提出「國家語言整體發展方案」，預計五年投入三百多億元，由「家庭」、「學校」、「社會」三方面，從「靜態」、「動態」兩大方向來努力，讓本土語言能被頻繁使用，同時也致力提升國人本土語言能力，請相關部會配合，務必積極促使國家語言的使用生活化，母語家庭化、社區化，營造一個人人都想說，人人敢說，處處可學的永續傳承環境。

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在「國家語言發展法」通過後，國中和高中在一一一學年度本土語言課程納入正式課程中，等了近廿年「國家語言發展法」終將落實，影響的層面相當廣泛，希望政府能夠具體落實「國家語言發展法」所規範的內容，無論是在語言和文化政策上都要更加重視。

透過政府在五年內要挹注大量資金在發展國家語言上面，我們正面臨一個國家語言發展轉捩點，當許多師資正式投入國高中本土語言教學的行列時，期待各級政府教育機構能營造一個更好的教學環境，其師資的薪資待遇能夠確實提升，使國家語言的復振工程在教學場域中得到效果。

媒體亦是落實國家語言重要的媒介，客家、原民電視台、公視台語台，未來在充裕的資金挹注下，新聞的採訪及播出都能提升品質，也能製作出更多優質的族語電視劇。語言是文化的載體，「語言興文化存，語言滅文化絕」，希望國人都能說出自己的母語，當人人以能說母語為光榮為驕傲時，國家語言自然復振成功。

（作者是北社理事、台北市台灣語協會常務理事）

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