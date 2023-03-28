自由廣場》鍾逸人鬥士諄諄教誨：台灣人不是中國人

◎ 林逸民

二二八事件中曾入獄者如今已經凋零殆盡，其中入獄最久的反抗鬥士鍾逸人，三月十九日晚間與世長辭，享嵩壽一百零二歲，鍾逸人見證了台灣一個世紀的歷史，於其精彩的一生即將結束之際，由妻子代為撥通電話，以最後一口氣，向友人趙清淵再度強調「我是台灣人，不是中國人」，留下此句擲地有聲的名言，之後溘然離世。

鍾逸人出生時，台灣還是日本時代，他小學就讀台中公學校，如今是台中市西區忠孝國小，參加「日本武德會少年劍友會」，畢業後由武德會推薦進入台中青年學校，也就是如今的台中青年高中，之後赴日求學，在日本接觸人權與社會主義思潮，因而遭以「反日思想」為由移送巢鴨監獄拘留。

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以當今看來，左派的許多主張不顧現實面、違反資本市場的基本原理，終究窒礙難行，共產主義的實驗更已經證明徹底失敗，為人類帶來重大災禍，因此當前主流文明國家均以反共為職志。但是我們必須了解當年的時代背景不同，在鍾逸人的年代，人類尚不知共產主義未來所帶來的禍害，全球許多希望改革、打倒強權的理想者，經常都服膺社會主義、接觸共產思想。

鍾逸人獲不起訴處分，但仍受日本監視，「最危險的地方就是最安全的地方」，乾脆進入陸軍，當起從軍酒保商人，甚至取得陸軍經理部雇員職位，藉職務之便聯繫志同道合的台灣人，其中包括謝雪紅等。

日本統治結束後，鍾逸人不改反對強權的鬥士精神，於「壁報事件」與中國警察衝突，舉發並報導不法事件，披露檢察單位與憲兵隊長李士榮弊案，前後被憲、警、檢單位拘捕三次，一九四七年二月廿七日他才剛獲釋，當天發生圓環緝菸事件，即二二八事件的引爆點，鍾逸人向楊逵了解事件經過後，在台中召開市民大會，著手印製傳單一萬張，在台中師範學校號召師生成立「民主保衛隊」，台中市各校學生紛紛加入，至干城營區成立「二七部隊」，鍾逸人擔任部隊長。

但二七部隊成軍倉促，很快潰散，鍾逸人被捕正在遭處決前夕，陳儀主政專制的「行政長官公署」遭撤銷改設省政府，二二八事件由軍法改為司法審判，鍾逸人判刑十五年送至綠島囚禁十七年方獲釋，是二二八事件入獄者最後一位重獲自由者。出獄後，仍繼續推動台灣民主運動，參與廢除刑法一百條運動。更以親身經歷從事著作，因而獲台灣文學家牛津獎、巫永福文學獎、吳濁流文學獎三大文學獎項。

如今鍾逸人鬥士精彩的一生畫下句點，他生前就多次宣揚「我是台灣人，不是中國人」，生命的最後，再度諄諄強調，台灣人只有認清自己是誰，才有未來。也提醒少數認同混淆的台灣人，應該盡早醒悟，勿再不知自己是誰。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

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