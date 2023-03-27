自由廣場》國民黨還有多少王文宗、李全教？

◎ 吳哲文

去年年底台南學甲爆發八十八槍槍擊案，引發中國國民黨為首的在野勢力，以該案涉及的爐渣及光電等案件為由，圍攻在中央與台南均執政的民進黨；但，經檢警追查後，發現身兼國民黨地方大樁腳與統促黨清芳黨部主委、曾任學甲鎮代會主席的王文宗，才是這次槍擊案的幕後主謀，已將王嫌拘提到案、收押禁見。雖然這樣的大逆轉大快人心，但後續效應仍須關注。

檢視朝野對本案的態度，民進黨雖然跟黑金或多或少有所牽連，但去年九合一敗選後，府院黨多管齊下，行政院提出選罷法等修正案，排除黑金槍毒與國安等重大案件定讞者的參選資格，現正在立院審議中；而民進黨在今年二月的黨內規章修訂中，更是擴大適用的犯罪態樣（增加性侵及兒少性交）及時間範圍（自被起訴起，效力及於終身，不再有管訓或刑之執行完畢十年後可重行參選的「十年條款」），展現「不會再讓重大犯罪人有出任黨職、或者獲得民進黨公職民代提名的機會」的態勢，改革的意志值得台灣人肯定。

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反觀國民黨，自去年底相關爭議四起後，一方面宣稱支持民進黨政府修法、另一方面卻試圖為更生人開巧門，宣稱黨內規改嚴，卻未見反應在具體事態上，不僅近期已有兩名黨籍縣議會議長，因涉及不同弊案而遭到收押，現在學甲八八槍擊案大逆轉，主嫌竟然是國民黨在地大樁腳，不僅牽涉到土地開發、爐渣及光電等相關利益網，同時跟該黨在地要角李全教、以及統促黨實質領導者張安樂也有關連，國民黨還有什麼資格指控其他政黨是黑金政黨？國民黨還有多少李全教與王文宗，是台灣社會所不知道的藍、紅、黑金三位一體勢力？國民黨有勇氣跟他們徹底切斷關係，清廉自持嗎？而先前與國民黨同聲鼓譟的政客、意見領袖與媒體人等等，你們的臉，腫了沒？

國民黨如果真的要繼續與各地黑金勢力互相利用，一路隻手遮天到大選、甚至更之後的未來，那麼筆者相信有觀察力的台灣人，會越來越看清國民黨的黑金本質，並做出正確的投票判斷，直到國民黨徹底消失為止！

（作者為兼業作家，新北市民）

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