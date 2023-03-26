自由廣場》台灣媒體不叫「台灣隊」？

◎ 楊黃美幸

WBC世界棒球經典賽廿二日落幕，台灣雖未如願晉級，但張育成獲選本屆最佳一壘手，以及最佳第十人「啦啦隊應援團」紅到全世界，連大聯盟球賽導播都讚不絕口。

但當國外媒體都以Taiwan稱呼我們時，台灣媒體卻是以「中華隊」來稱呼自己，實在令人感到荒謬至極。

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媒體人知道「中華隊」的英文翻譯是什麼嗎？以Google翻譯為例，中華隊是「Chinese Team」，意即「中國人的隊」。當台中洲際棒球場兩萬球迷高呼「Team Taiwan」，連WBC官網都狂推狂讚時，台灣大多數媒體卻仍自稱「中華隊」、自稱是「中國人的隊」，而不是「台灣隊」。

再舉一個例子，二○二○年疫情期間，唯獨台灣正常生活，中華職棒大聯盟當時獨步全球開打，受到國際關注，但中信兄弟隊就非常困擾了，因為其英文名常被外國媒體翻譯為Chinatrust Brothers被誤為是中國職棒，不得不發出聲明正名為CTBC Brothers，從這裡就可看出中英文「去China、去中華」的重要性。

尤其現在國際上，只要說「我來自台灣」，普遍都會受到友善對待與歡迎；若是說來自中國，是非常明顯不受歡迎的。

什麼是媒體的社會責任？我們的媒體是否能夠從國內開始，將報導的稱呼改正為「台灣隊」，讓國際看到「台灣」、「台灣人」，而不是「中國的台北」、「中國人的台北」。

「習慣」或「俗稱」都不是藉口，請媒體端正自身，改正錯誤，做一個有公信力、負責的媒體。當你很自然地喊「台灣、加油」時，說出「台灣隊、加油」有那麼難嗎？

台灣就是台灣，請稱呼國家隊為「台灣隊」（Team Taiwan），不要再繼續給民眾錯誤的「中華隊」（Chinese Team中國人的隊），一個屈辱的別名！

（作者為陳文成博士紀念基金會董事長）

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