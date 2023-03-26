自由廣場》田單艦加油！海軍加油！

◎ 諸葛風雲

近日中共解放軍056A護衛艦「銅仁艦」（舷號644，滿載約一三七○噸）通過我恆春外海並迫近廿四浬鄰接區，海軍派出成功級巡防艦田單艦（PFG-1110，滿載約四一○五噸）進行對峙及驅離，依照臉書社團Taiwan ADIZ所提供的無線電抄件顯示驅離過程驚險：

田單艦（女性聲音）：如你執意進入我廿四浬鄰接區，我將被迫採取驅離行動。

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銅仁艦（男性聲音）：台灣是中國不可分割的一部分，我艦在此正常航行，請與我保持安全距離。

經幾次廣播後共軍銅仁艦仍逐步迫近我廿四浬鄰接區。

田單艦（男性聲音）：我右舵一三五度請注意航安。（此時我方田單艦由共軍銅仁艦前方切入佔位進行戰術攔截，相信此時艦上應已拉撞擊警報準備應對衝擊了！）

銅仁號（男性聲音）：我航向○三五度，減速讓你從我前面過（銅仁艦被迫改變航向○三五，並減速避免撞擊後逐漸離去）

類似情節，冰島跟英國為了爭奪冰島水域的鱈魚捕魚權，在一九五八年至一九七五年間發生衝突，冰島海岸警隊與英國皇家海軍艦艇發生數次衝撞，最後由於冰島的強硬而使英國退讓（鱈魚戰爭）。但冰島面對的是文明的英國，而台灣面對的是野蠻的中國，最後若在灰色作戰的情境下發生衝突，將必須憑藉實力來決定。所幸此次我方的田單艦排水量較共軍的銅仁艦大，以致共艦知難而退，但若遇上的是共軍052C＼052D驅逐艦（滿載約七五○○噸）、054＼054A護衛艦（滿載約四二○○噸），則對方未必會輕易就範。反觀未來海軍的兵力結構中，喊停的「新一代飛彈巡防艦，震海計畫」（滿載約四二○○噸）及正積極推動的輕型巡防艦（約為二五○○噸級）若與共艦遭遇未必能佔便宜，因此建議國安高層及海軍重新思考：

針對灰色作戰情境，擬定應對方案，切勿示弱。

震海案應恢復，並參考日本最上級多機能護衛艦放大載台至少到滿載約五五○○噸以上，同時兼具防空與反潛反艦能力，以增加運用彈性。

輕型巡防艦受限於功能，應定位為二、三級艦，並加速建造。

此次事件發生後，有些媒體誤植對話，使得民眾未能清楚實情，大家必需給予第一線官兵肯定及喝采，海空軍廿四小時為國人守護著海疆及領空，需要大家給予支持及鼓勵，尤其此次海軍弟兄們冒著海上撞擊的風險拿命在拚，我們為田單艦全體官兵喝采！田單艦加油！海軍加油！

（作者現任大學助理教授、軍事部落客）

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