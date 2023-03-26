自由共和國》黃文局／有關係就沒關係 沒關係就有關係—《紅色賭盤》讀後感

以前一些中國官場血淋淋的政治鬥爭，赤裸裸的官商勾結的揣測或傳言，都由本《紅色賭盤》得到證實。 （取自博客來網站）

黃文局／TIA台灣勵志協會共同創辦人

花了三個半小時，一口氣看完《紅色賭盤》一書，暢快淋漓。因為是作者親身經歷，有如直擊現場，精采透徹，喘不過氣。

以前一些中國官場血淋淋的政治鬥爭，赤裸裸的官商勾結的揣測或傳言，都由本書得到證實。

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譬如，二○一二年，「紐約時報」的頭版文章，揭露溫家寶家族的財產接近卅億美元！

平地一聲雷！震垮很多人，包括此書作者沈棟及主角段偉紅。

這篇文章，描述了段偉紅的泰鴻公司，購買平安保險公司的股票，獲利二十六倍，達三億美元，而溫家寶的太太張培莉則賺進六億美元。

張培莉把價值超過一億美元的平安保險公司的股份轉到溫家寶母親的賬戶，而溫母只是退休教師，那來這麼多錢，案情才被揭發。案發之後，張培莉要段偉紅承擔責任，段偉紅才被「人間蒸發」。

段偉紅與張培莉之間，初期就有口頭協議，任何獲利，張培莉分得卅％，但不承擔風險。

這與國民黨以前的「國產變黨產，黨產變私產」的五鬼搬運法，異曲同工。同門兄弟，貪污手法雷同。除非極高層的人願意拿出機密文件，否則，無從追查，死無對證。也因此，追討國民黨黨產，雖小有成果，但是，對於國民黨隱藏的巨大財富，仍然束手無策。因為，台灣不是中國，是法治社會，不能把人無故「失蹤」。曠日廢時，很多文件，早被銷毀。

此書的重點是，在中國，「有關係就沒關係，沒關係就有關係」。平常耳熟能詳的順口溜，此書就是生生的的見證。

例如，胡錦濤雖任總理，江澤民仍任軍事委員會主委，胡溫體制，根本沒人理會。

正好上海市長陳良宇貪污，胡錦濤趁機把上海市長換成韓正。

溫家寶的太太張培莉告訴作者，韓正才上任幾個月，中央便發現他在澳洲讀書的女兒，在澳洲某銀行存款高達二千萬美元 。但是，為了保持局勢的穩定，不動韓正。

後來，習近平調任上海市委書記，作者沈棟天真的以為韓正完了。哪裡想到，二○一七年，韓正竟然進入習近平的政治局常委，還升任副總理。

再次印證在中國官場，「跟對人」，才是一切！犯罪與否，只是政治問題，根本就不是法律問題。

作者夫妻，苦心拉攏與栽培的李培英，是首都機場集團的負責人，有天突然失蹤，兩年後，被收賄起訴，判處死刑 。

因為他交代的太多，涉及江澤民的家人 。

李培英被槍斃的前一個月前，中國石化公司董事長陳同海也因貪污而被判刑，金額是李案的十倍，他卻免於死刑，因為，他是紅二代。

沈棟夫妻，都不是紅二代，只能靠關係往上爬，而段偉紅是編織「關係網」的高手。也因此，沈棟才可能由三餐不繼的三級貧戶，成為巨富。

他們編織關係的手段與花費，令人咋舌。

他們經常在北京凱悅飯店的奧庭餐廳宴客，石斑魚一份五百美元，鱉肚湯一碗一千美元！

為了官員的方便，選擇離天安門不遠的北京飯店。飯店的最高層樓，隔成數十間私人包廂，每天晚上有國家級的各級官員在那裡用餐。設計精巧，不會讓賓客無意間碰頭。

為了拉攏賈慶林的關係，邀請賈慶林的女兒賈薔及女婿李伯潭去歐洲旅遊，動用了三架私人飛機，簡直是匪夷所思。在法國，義大利瘋狂採購，為了退稅，辦了三個多小時。

不過，以他們動畫輒賺取千萬，甚至數億美元的利潤，這些花費，只是零頭。

段偉紅心思細膩， 多方布局，以免萬一一端生變，應變不及。尤其是李培英案件的教訓，她擴大編織關係網絡。

除了做領導的關係以外，領導的助理也很重要，助理才曉得老闆每天的行程，見了什麼人，說了什麼話，所以也必須拉攏重要關係的秘書。

段偉紅常常把王歧山對下屬的評語，告訴王歧山的助理周亮，教他如何深化與上司的相互信任關係。作者夫婦晚上九點飯後回家，段偉紅常常跟周亮通話到半夜。如此，段偉紅才能如影隨形，掌握王歧山及其他領導人的動態及思維。

王岐山也與段偉紅交往密切，目的是為了從段偉紅口中了解溫家寶的思維方向。

了解頂頭上司的動態及思維方向，是頭頂大事。搞錯方向，怎麼死的都不知道。

很多官員，自從與作者建立了關係以後，態度從以前的：「你們能為我們謀什麼利益」，轉變成：「我們可以共同解決什麼問題？」這樣的變化 ，為大家提供很大的發展空間！

我常告訴年輕人，人生最重要的資產就是人脈與錢脈。事實上，有了人脈，就有錢脈。所以，人脈第一。

問題是，如何建立與累積？三部曲：建立關係，深化關係，運用關係。

建立關係很簡單。每個人都有同學，朋友，同事，親戚等。問題是如何深化？一起吃過飯就是朋友，但是，飯後不再聯絡，有事你敢找他？找他他會幫忙？要知道，任何幫忙，都要有某方付出某種代價。

關係深到什麼程度，才可能幫忙到什麼程度。普通朋友，就是普通程度。這是世界通用的準則。

不過，此書告訴我們，在中國共產主義的體制下，不管你的關係網絡編織得多麼綿密深廣，終有網破人亡的一天。

此書就如名政論家范疇所說的：「你懂中國 ，你必須看這一本書。你不懂中國，更必須看這一本書。」

不只為了增長見識，為了了解中國，更為了你自己的前途，以及安身立命的台灣，你一定要看這本書。

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