自由廣場》假如尹啟銘還是經濟部長……

◎ 吳海瑞

《天下雜誌》半導體世紀對談──《晶片戰爭》作者與台積電創辦人張忠謀登台的同時，《天下文化》也出版了前經濟部長尹啟銘的新書《晶片對決：台灣經濟與命運的生存戰》。

尹表示「在公務體系超過三十年，理解台灣產業發展，也見證國際晶片大國的長期競合。我們不能單看國外觀點，也要談台灣觀點」。事實上，尹出書前，已有兩位業界人士共同寫作《矽島的危與機：半導體與地緣政治》，更有在地代表性。倒是他接受《遠見》出書專訪，其「疑美」、「反美」的觀點值得討論。

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首先，他指出日本半導體由盛而衰，是因為遭遇美國秋風掃落葉的打擊。「鑑古知今，我現在擔心的是美國『奧步』可能還有很多，會用什麼樣子的政治手段，我們並不是很清楚」。

其次，他認為「台灣要有政治自主性，要勇於說NO（台積電赴美設廠）」。他慨然表示，也許美國有一百項籌碼，台灣只有關鍵五項，就已足夠。尹比喻，假若美國是個大手掌，一打下去我就摔倒在地，但我若是一根針，雖然很小，但只要刺到要害，也有足夠威脅，「能夠發揮那一根針真正的功用，那就足夠了」。

去年三月，《日經中文網》以大篇幅談《爾必達破產留給日本半導體的教訓》，指出在二○二一年底的日本國會上，萩生田光一（前任經濟產業大臣）總結稱，「（日本）未能看透全球半導體產業的潮流，並未採取適當且充分的政策措施」才是主因；「政府部門和金融機構並未充分弄清DRAM技術和最終產品的動向」，長期觀察半導體產業的東京理科大學教授若林秀樹也這樣指出。

曾任職日本產業再生機構(IRCJ)的富山和彥，在其著作《後疫情時代的企業脫困與獲利》談到，如果當時（二○一二年智慧手機需求已開始擴大）政府資金再投入的話，日本就能透過爾必達的DRAM，加上東芝記憶體（後來改名為「鎧俠」(Kioxi)）的快閃記憶體，來保住世界頂尖半導體王國的地位。

「也有美國在某種意義上施加壓力的原因，後來日本走錯了路，才導致了衰退」。萩生田光一在記者會上的這段話，不否認美國是有角色，但絕非關鍵。

美、中、日、德等大國，基於國家安全與供應鏈韌性，都設法讓自己在國內對晶片有更高的掌握。供應鏈兩極化ꓫ政治體制兩極化，理論上可以有四種組合，但國際的現實與現時，目前在敏感的關鍵項目，只有二選一的選邊。如果尹還任經濟部長，相信他會百般力阻台積電赴美，至於針刺手掌後，針的下場如何？願聞其詳。

（作者為上市公司專業經理人）

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