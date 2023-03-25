自由廣場》衛福部？還是經濟部衛福署？

◎ 楊俊佑

這兩天接連看到媒體深入探討再生醫療雙法，學者專家深以為慮者乃是：風險增加、規範卻更鬆；再生技術不需臨床試驗即可使用；醫院可成立再生醫療生技公司，易形成醫病利益衝突，甚至倫理爭議等等。簡單說來，再生醫療臨床應用之品質與安全，在再生醫療法草案中顯然看不到具體作為。

令人困惑的是，衛福部薛部長在立法院社福衛環委員會詢答時表示，納入健保的機制正在研擬當中，在健保還未給付前，也贊同商業保險幫忙，近期將邀集金管會、保險業者與病友團體等討論再生醫療的商保規劃。對於眾所關切的品質與安全，卻毫無著墨？媒體引述日本學者的質疑：臨床治療把關與審查鬆散，迄今療效不明，檢討病人權益與倫理議題的聲浪高漲。衞福部豈不應該有所釋疑？況且，特管法也推出多年，衛福部也核准了數百件計畫，甚且設置了細胞治療技術資訊專區的網頁，遺憾的是卻未看到安全與療效的分析，這難道不是衛福部的職責嗎？

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高希均教授與林祖嘉教授嘗於《經濟學的世界》一書中，闡述訊息經濟代理人的道德危險：醫師（代理人）以其優勢的醫療知識來剝削病人，因為醫師可能會對病人過度醫療。在醫療體制中，資訊不對等是難以改變的事實，如何更審慎地從制度面（法規、執行與監督）建構具體的機制，為弱勢的民眾把關，衛福部應該責無旁貸！

呼籲衞福部切莫像是經濟部衛福署，汲汲於再生醫療的上市。爭議不止的情形下，原本受民眾信賴的醫師聲譽也將為之折損，這絕不是所有醫師均樂見的！

（作者為醫師，前成大醫院院長）

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