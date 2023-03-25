自由廣場》台東基地超大型機庫的風險

◎ 張延廷

中共目前將已除役的大量殲-6、殲-7戰機改裝成無人機，可藉此在台海一旦開戰時先消耗我方防空飛彈戰力，但在此假設命題之前，我國更應該防範中共以大量小型無人機對我實施滲透攻擊。

審視國內外軍事科技發展趨勢，不難發現無人機的應用層面和發展速度已越來越普及、迅速，其技術更精良，戰力亦快速增強，對於軍事基地尤其是機場的棚廠、機庫、機堡、彈藥庫、油庫等重要設施可實施滲透破壞。將來不需要戰機、飛彈就能輕易達成攻擊任務，因為無人機的運用，已是全世界戰爭技術從自動化向人工智能化過渡的一項必然途徑。

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目前我國在內的許多國家空軍、陸航單位，習慣把戰機、直升機集中停放在大棚廠內，但是只要一架小型無人機滲透飛入棚廠內，就能炸掉整座機庫，實不能掉以輕心。

以報載台東基地新建跨距六十公尺的超大型鋼架棚廠為例，這項設計似乎未考量濱海的台東基地是颱風登陸最多的縣市，也是地震頻繁的區位。而且這種屬於一九七○年代的機庫、棚廠規劃和結構早已不合時宜。而國軍對於美軍和北約早已使用新一代的雙波浪抗炸機庫卻未深入研究，也未把防範、屏障無人機納入預設，將來中共以無人機展開滲透突擊，試想一座大型棚廠內集中停放十幾架價值不菲的F-16V新式戰機，其所面臨的高風險將難以估計。

另者，若潛伏在台灣的破壞份子利用夜半施放小型無人機，攜帶小型炸彈飛入棚廠，這種場景不無可能發生，若在同一時間內攻擊幾個空軍、陸航基地的棚廠，則寶貴戰力甚可能付之一炬，戰備須以最壞的想定來打算才能禦敵，敵人也不難思考出此戰術，我們有必要嚴加防範。

我國空軍的戰機機庫沒有一座有門、牆的加固防護，從各個基地的防禦設施仍停留在六十年前，若一味增購新戰機、飛彈、武器，但這些價格高昂的精密裝備必須要有更安全的屯儲地。這些古董級機庫、機堡、鋼架棚廠、沒有抗炸能力的彈庫，在中共第一擊的飛彈飽和攻擊下很難戰力保存。

美軍的無人機運用已經形成高、中、低空混合搭配，中共解放軍亦已如此。雖然台灣的戰機、武器、裝備多為美製系統，性能精良，其機載雷達、飛彈所搭配的軍用電磁頻率也由美國管控釋出，戰力甚具規模。但是中共新研發的無人機卻可以利用國軍機庫、機堡的短板，實施蜂群戰術實施滲透攻擊，瞬間大量摧毀國軍制空戰力，我方必須嚴肅視之。

（作者為前空軍中將副司令、清華大學榮譽講座教授）

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