自由廣場》快跟上雙語教育的國際趨勢

◎ 陶以哲

三月十五日立法院司法委員會原排定審查「雙語國家發展中心設置條例」草案。審查前因在野黨立委、民間團體全教總等跳出來反對，最終導致會議因立委人數不足，擇期再審。

台灣雙語政策的骨感現實：雙語政策執行近三年下來，一直存在反對聲浪。筆者想到以前讀澳洲博士班時，指導教授在某次讀書會很感慨的對澳洲本地學生說：「國際學生優勢為語言能力，像（筆者）會中文，現又加上英文；你們雖然英文很好，但不會其他語言，這會是問題。」

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多語言優勢之外，少子化下的台灣教育現場，本國各級學校已遇到招生不足、許多私校必須退場慘況。這兩年大學端強推全英文課程，便是相信能為本地學生帶來刺激、提升國際溝通力、也有吸引國際生員考量。事實上，國際高教趨勢早已朝全英文課程，如日本、新加坡、港澳地區等眾多大學，其大學到研究所端均實施全英文課程。英文做為國際強勢語言現實，為現象下的主因。

雙語教育為國際趨勢：一○八課綱推動，不諱言傳統學習／升學模式正逐漸失去其吸引力與強制性，也愈來愈不能說服更有自我意識的新時代學子。而雙語課程等跨域、情境、素養導向課程，超越考試，講求終身學習能力，本就是現在／未來教育樣貌：西班牙、印尼等國家過去數年致力雙語教育，已見諸在許多科研成果報告，相較之下台灣走得太慢。終究，全球化下有許多新興議題與挑戰，雙語根本價值為培養學習者更高層次視野與問題解決能力，我們不能在自己的舒適圈自我感覺良好。

文末，珍惜我們母語優勢，但雙語絕不會讓您我失能，因為世界永遠需要多重視野與行動，雙語是一個很好的開始。

（作者為全中教政策部副主任、台北商業大學EMI兼任助理教授、多所大學雙語中心合作講師）

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