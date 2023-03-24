自由廣場》﹙青年時評﹚駁反戰聲明想像的「和平」

◎ 吳哲文

自三月中起，由四名國立大學教授及中研院研究員級的學者所起草的所謂反戰聲明，由於立論冠冕堂皇，但不僅論點不無偏頗，論證也有選擇性採擇，起草者立場本心幾乎可謂一目了然的緣故，台灣社會對該聲明多所非難，實屬必然。

在此，筆者想先卻下對俄羅斯侵烏戰爭、所謂美帝國主義及環境民生議題的探討，專心探究「如果這份聲明所期望的台海和平發生，這些學者所仰賴的學術自由，是否還能夠繼續維持下去」的問題。

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首先，可以合理預期的是，所謂在各大國之間保持等距和平，在當前與可預見未來的國際局勢下，將會是不切實際的想望。台灣從經濟到安全保障，無不在美利堅和平的體系之下，如果台灣脫離美利堅和平的羽翼，最有可能發生的結果，將會是親中人士在台灣徹底取得主導權，並透過所謂兩岸和平協議的成真，為台灣取得一個香港化的、不穩定的虛假和平狀態，而這也是中國當局所期望的。

而衡諸香港淪陷於中國之手以後、以及中國本部的學術自由狀態，稍有正常觀察力的人，應該可以很快發現，自中國當局對香港的一國兩制承諾逐漸形骸化開始，香港的學術自由也逐漸隨之消亡，研究領域的禁區越來越多、學術工作者的言論受到校內外的箝制增加，連大學的營運與校務都會逐漸被赤化。

更不用提中國近年來學術自由的淪喪，速度與程度更甚於香港，不僅中共黨支部主導校（及院、系、所）務、以及出版學術類書籍也需要官方核發書號的狀況並沒有改變，與外國學術交流及合作的範圍在緊縮，課堂教材必須事先接受校方審查，不符合政治要求的不能用，連教授講課比較東西方差異，被「忠黨愛國」的「好」學生認為是悖逆黨國、進而向校方檢舉的情況，也不過是月初發生在該國江蘇南京某大學的事情而已。至於教授因為公開發表與當局公開意向相違的言論，而導致工作、人身安全等等的不利益，也是確實發生過的案例。

所以，愛好和平高唱入雲的教授們啊，請問你們，一旦中國式的和平降臨台灣，你們還能像現在般，基於學術自由之類的大義名分，去臧否你們所看不順眼的事物嗎？還是跟順從體制的中國教授般，從此以後但求無過、不求有功？還要繼續用你們過時的認知與固著的價值觀，在自由的社會下，打著和平的大旗，做著破壞公共自由的事情？

（作者為兼業作家，新北市民）

羞辱烏克蘭與台灣人民

◎ 陳立民

近日有學者發表所謂「反戰」聲明，但倒果為因，將烏俄戰爭歸咎於美國挑釁，並要求停止經濟制裁的主張，甚至與此前中國提出之立場如出一轍，若不是該聲明以繁體字發出，還真讓人以為是在讀中國官媒的新聞稿。

該聲明文中提出，台灣應在大國間保持中立，甚至要求政府減少軍購並自我反省。看似和平、理性，實則鄉愿、無知。很簡單，若是堅持中立即可持盈保泰，為何長期奉行軍事不結盟的芬蘭和瑞典要積極爭取加入北約？瑞士又何故打破中立對俄實施制裁並提供烏克蘭反侵略軍武？各國崇尚自由和平之餘，也都仍維持義務役制度，正因為俄羅斯的侵略及中國的威脅違反國際秩序和普世價值。

我們在是非面前不應中立，在正邪之間也不容等距，主張和平更不代表要放棄自我防衛的準備。若依照該聲明的邏輯，那麼警察面對手持武器的嫌犯，應該要放下槍械、脫去防彈背心，高舉六法全書進行對話，才不算是挑釁？

這種矇著眼睛反戰，還要被害人反省的聲明，簡直是對飽受戰火摧殘的烏國和面臨戰爭脅迫的台灣人民一大羞辱。

（作者為會計師，台北市民）

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