社論》捷克與宏都拉斯

歐洲國家捷克眾議院議長艾達莫娃，將在明日率超過一六○人的大型訪團抵台。她將是「第一位在台灣立法院演說的非邦交國女性國會議長」。（圖：取自捷克眾議院辦公室相簿）

歐洲國家捷克眾議院議長艾達莫娃，將在明日率超過一六○人的大型訪團抵台。此行是繼二○二○年捷克參議院議長韋德齊訪台後，捷克國會領袖再度訪台，也是近五年捷克規模最大的海外商務代表團，加上兩國預定在七月中旬開通直航，顯示台捷關係的迅速增溫。艾達莫娃除將出席兩國經濟合作會議，還會赴立法院發表演講，立法院長游錫堃也歡迎說，艾達莫娃將是「第一位在台灣立法院演說的非邦交國女性國會議長」。台灣與捷克不僅理念相近，雙方均有強大意願與動能，盼建立全方位關係，分別成為台灣深入歐洲，捷克邁進印太的推手國家。

另方面，台灣在中美洲的邦交國宏都拉斯，在北京幕後策動之下，面臨斷交危機。我方人士還原交涉過程，指宏都拉斯總統卡蕬楚去年一月就職，雙方之後洽談合作計畫，宏國竟獅子大開口，要求經援二十億美元，同時向中國索討六十億美元，大玩兩方兜售手法。本月十三日我方突然收到一封宏國外長給外交部長吳釗燮的信，信中有如「最後通牒」，數字並加碼至廿五億美元。未待我方回應，卡蕬楚十四日即在推特宣布，指示尋求與中國建交。最新情況是宏都拉斯外長雷依納已率團赴中國。宏國以預告方式，對台宏關係持續傷害，顯有北京的盤算。我方評估是想藉拉長負面效應，干擾台灣政局，並且抵銷蔡英文總統即將出訪中美洲並過境美國的外交表現。

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雖然宏都拉斯對外澄清，這廿五億美元數字「不是金援」，而是「協商的再融資機制」。但這更證明，宏國的確把兩國邦交，繫於台灣有無「兌現數字」，差別僅在用什麼名義進行。邦交連結金援，卡蕬楚政府的見利忘義，也讓國際社會認清宏國民主根基的脆弱。宏都拉斯利用美國與中國的競爭，要外交轉向，美國拜登總統派出特使陶德，進行最後溝通。美國國務卿布林肯並為我們發聲說，台灣可為世界做出「許多貢獻」。這是告誡宏都拉斯的外交豪賭，必須自我承擔政治風險。尤其，北京畫大餅，往往華而不實，完全是誘其入彀的欺騙之舉，只要看看其他與台灣斷交國家的遭遇即知。加上這三年疫情，中國經濟表現嚴重下滑，對外金援縮水，北京還能擠出多少給宏都拉斯分食。對我們而言，中國雖接連挖走邦交國，但從資源配置角度，現存友邦反而更受益。台灣政府堅守不與中國競逐金援，是正常國家的交往態度，何況民眾非常反感金錢外交，中共想利用操弄宏都拉斯，打擊蔡政府，這很難引起政治漣漪。

美中競爭，亦是政治價值的對決過程。當中國領導人習近平到訪俄羅斯，與發動侵略烏克蘭戰爭的普廷總統，站在一起。獨裁者攜手，這是宣告，國際秩序將更被挑釁威脅。所謂全球化已經告終，不僅是指經貿層面，還擴及民主與威權的價值分殊，我們無奈看到宏都拉斯是幾近的飛蛾撲火，但同時也有許多早已洞悉威權危害的民主國家，如立陶宛、捷克等，堅定且義無反顧，選擇與台灣積極交往。立陶宛與我們相互設處，並同意以台灣為名，即使遭受中共的經濟脅迫與報復，亦不改挺台立場。捷克無懼於中共恫嚇，與台灣往來愈趨頻密且直言不諱。不僅韋德齊參議長挺台，同黨捷克總理費亞拉亦友台，捷克總統帕維爾並於年初以總統當選人的身分，與蔡英文總統通電。明日將代表捷克政府，搭乘行政專機到訪的艾達莫娃眾議長，行前表達高度期待，且不甩中共，在眾議院官網設下網頁，公開來台內容及人員名單，闡述此行對捷克之重要意義，網頁上兩國國旗亦成為亮點。

針對訪台，艾達莫娃受訪表示，台灣是捷克重要貿易夥伴，彼此友誼建立在自由、民主與人權等價值觀之上，「獨裁者永遠不會懂」，這樣的訪問既不是第一次、也不會是最後一次。與部分來台的非邦交國政要不同做法，艾達莫娃經由網頁與訪談，讓台灣行更公開透明，刻意高調，亦是昭告國際，捷克已在民主與威權，做正確的事情與選擇。全球地緣政治正在改變，中俄合流，促使民主盟邦之間有更多的集結。捷克願意更積極，與台灣發展更緊密的政治與經濟關係，這是對威權擴張同感唇亡齒寒，更是為鞏固全球民主的力量。反觀宏都拉斯，此際投向中國，猶如從民主陣營中退場。在這外交場域，誰對我們的國家利益與信念價值，更具實質的意義，捷克與宏都拉斯，應是高低立判。

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