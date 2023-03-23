自由廣場》四名教授之不可思議

◎ 林正二

政大教授郭力昕等四人，在台灣面對中共侵略的危機時，竟然在遭受戰爭威脅的自己家園發起反戰運動，真是不可思議，駁斥如下：

一、很明顯的是，中國近年對台灣文攻武嚇，戰機不時飛越台海中線、進入我航空識別區，隨時都可能攻打台灣；美國鑒於台海情勢險峻，才加強戰機與戰艦巡航台海與南海附近，以及加強跟台灣的軍事合作訓練，以護衛台海和平與印太區域的自由繁榮，怎麼會變成是「美國軍事主義」呢？郭等四人責備我們政府說「台灣這塊美麗土地不出借作為戰場使用」，然而是共軍逼臨台灣，要侵略我國，台灣才會變成戰場，怎麼說成是「台灣出借戰場」？

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二、郭等聲明中指出「台灣要自主並與大國維持友好等距關係」、「台灣勿成為美國霸權的小弟或跟班」云云，請問：在台灣面臨中共侵略危機，美國竭力保護我們時，台灣不靠美國保護，要靠誰？台灣與美國有共同的戰略利益與民主價值，台美是盟友關係，怎會是「美國霸權的小弟或跟班」，你們真的看不出來？

三、郭力昕等人有沒有搞清楚，你們反戰的示威對象應該是中國，怎麼是在受戰爭威脅的台灣搞反戰運動呢？美國人民當時反越戰，是因為美國政府介入越戰，是越戰的參與者，因此部分美國人民反對美國參與越戰。但台灣的政府沒有發動戰爭，是中國要發動侵略戰爭、攻打台灣，你們應該到中國大陸去反對中共侵台才對，怎麼會是在台灣搞反戰？

完全搞錯目標，陷台灣於險境！請為了台灣的安全著想，不要再胡鬧下去了！

（作者為退休駐美外交人員）

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