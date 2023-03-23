自由廣場》評國民黨記者會

◎ 黃柏翔

中國國民黨昨（二十二）日再召開記者會，立委議員排排坐，分別「拿出數據」批評政府是物價失控、政府失靈，並呼籲政府拿出具體方法改善。看似關心民生，筆者認為這更像是「在野失控、監督失靈」的展現。

根據媒體報導，國民黨團提出兩點意見，分別為要求政府使經濟發展全民共享、抑制物價改善民生，但其實總歸一句就是「民進黨你想想辦法」。作為競選總統的政黨，國民黨竟然不是告訴社會大眾「我有辦法」。

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無獨有偶，在南投，國民黨要找蔡培慧請高雄代燒垃圾；在基隆，謝國樑政策跳票甩鍋中央；顯見國民黨上下完全喪失政策能力，過往仰賴的「中國牌」，台灣人亦已不買單，自二○一八年以後選舉只靠烏賊戰、芭樂票的歪風恐怕繼續持續。

然而，政治監督絕非喊價，以高雄「三九九大眾運輸月票」的案例來說，國民黨議員李雅靜批評三九九是南台灣最貴，忽略二九九元的台南、屏東都無捷運的根本因素。另一方面，台灣基進高雄市議員張博洋則發現月票獨缺台鐵的缺點，提出三九九月票納台鐵的建議，後來高雄市果然採此作法，台中市藍營也跟風呼籲，月票陸續獲納台鐵，嘉惠使用大眾運輸的市民。

一個月票各自表述，正好看出政治喊價與市政監督的差異。二○二四大選將至，除了要選舉總統，亦將選出一一三席立法委員。回顧過去國民黨荒腔走板的表現，台灣還要「失靈的反對黨」佔據席次？或是讓「本土監督」的勢力穩定成長？期待大家記取二○二二年的慘痛教訓。

（作者為高雄市民，台灣基進高黨部新聞部主任）

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