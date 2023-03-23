自由廣場》經典賽試解「友日不友中」

◎ 張經偉

「競技賽事」常是民族主義、愛國主義激昂的平台，本屆WBC日本隊奪冠後，球壇巨星大谷翔平表示：「不只是日本，還有韓國、台灣和中國等其他國家，希望這一冠，能作為讓他們更加愛上棒球的第一步…」更顯意味深長。

大谷翔平的發言顯示：日本隊的民族主義，更像是調味料，主菜是為棒球本身。此前高人氣動漫《棒球大聯盟》、《足球小將》等，皆可見之：劇情中的日美對決、日德對決…並未被描繪為正邪對戰，美國隊、德國隊等的角色形象並不醜惡。甚至於《棒球大聯盟》還安排主角茂野吾郎最終飲恨（於是許多網友高呼：大谷翔平為吾郎實現了夢想），這些創作是要觀眾愛棒球、足球…而不是一定要愛哪一國。

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中國的情況正相反：民族主義激情，常常凌駕一切。最讓中國民族主義沸騰的運動競技，想必是武術。綜觀中國的武術電影，劇情中的洋鬼子、日本鬼子…總是醜惡至極、總是一敗塗地於中國功夫之下。稍微好一些的，大概只有李連杰主演的《霍元甲》劇情安排中、日對手間的英雄惜英雄，然李連杰時為美國人、現為新加坡人。在中國，武藝不只是武藝，更必須是仇外式愛國。

當今台灣，為何普遍友日不友中？我認為一大關鍵正是：我們對民族主義、愛國主義的理解，比較接近日本。我們愛運動與選手，不必恨其他國家也能愛。像二○二一年東京奧運，戴資潁對決陳雨菲，面對陳雨菲銅牆鐵壁般的防禦技，某丁姓主播怒稱其為「打不死的蟑螂」，不但不是喚起台灣觀眾同仇敵愾，反而因此飽受批評。假若有人對台灣「不友中」一事感到身體不適，也許該問的是：為何中國人的民族主義，不能是大谷翔平、李連杰那般的層次？

（作者為清華大學歷史碩士、中學歷史教師）

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