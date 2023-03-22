自由廣場》陽台老父悲劇的省思

◎ 戴伯芬

桃園八旬失智老父因不良於行，遭女兒女婿關在陽台，每天只給一餐，數日後裸身倒斃於糞堆中。雖說久病無孝子，但是對待貓、狗都不致於如此狠心，更何況是自己的老父？

這場駭人聽聞的人倫悲劇不啻是傳統孝道文化的喪鐘，宣告臺灣翻轉孝順新義，從孝順父母倒為孝順子女。在孝順家長的壓力下，時聞教師無法正常教學，孩子在學校與同學爭吵，家長到校打傷同學；子女在校被蚊蟲叮咬，家長要學校要調閱監視錄影帶，檢視受害現場。家長不當干預的作為，嚴重扭曲教育原本的功能，在正常教育的校園製造出一個溫室，做為不正常家庭教育的延伸，讓子女失去與校園環境生態共存、與多元背景同學互動受教的機會。

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為了應付難纏的家長，學校連過去清潔打掃的例行生活工作也不敢強制要求，以免家長質疑虐待兒童。記得從小學開始，就有內掃區與外掃區，不僅要盡自己的本份打掃教室，還要協助清掃校園環境，甚至校外鄰近區域，讓學生知道不獨善其身、只顧自己座位的整潔，也需要使校園整體環境乾淨。現在的孩子，從小連最基本的生活教育都不教了，如何期待他們長大成為教養良好的公民？到了大學，在教室走廊停佇時不懂禁聲，不知影響了上課中的同學；下課離開教室時，不會關燈，桌上留下未喝完的飲料；與教授面談後，在門口隨手留下早餐垃圾，等待他人收拾。自我中心、目中無人，已成年的大學生之所以出現如此幼稚行為，是初等教育失敗的影響後果。

隨著臺灣高齡少子女化社會的來臨，兩代間的互動關係到未來社會能否壯有所用。當父母不懂教育，卻強行介入教育現場，剝奪子女受教的機會，讓子女安守溫室，失去社交能力，製造出缺乏生活常識的低能兒；影響所及，少年時在校園情緒失控，成人後在職場缺乏團隊合作能力，遑論能否回報父母養育之恩。

台灣社會養兒防老的觀念已經淡出，如果為人父母不知改變教育心態，邁向高齡社會集體棄老、虐老也就毫不意外。解決高齡長者的照護問題不單是長照制度普及與否的問題，家中親人間的關懷照護仍是長者能否老有所終的關鍵因素。

（作者是輔大社會系教授）

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