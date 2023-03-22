自由廣場》習近平會制霸世界嗎？

◎ 施雅軒

三月廿日中國國家主席習近平與俄羅斯總統普廷於克里姆林宮的公開會面，在不顧全球的側目眼光，再次確認烏俄戰爭後，彼此的戰略伙伴關係，綜合十日由中國、沙烏地阿拉伯與伊朗三方所簽署的「北京協議」，以及未來規劃中的「中國+中亞五國元首峰會」和「一帶一路國際合作高峰論壇」，由這一連串事件看來，習近平在廿十大以後，正一步一步地為掌握世界島而準備。

世界島（World-Island）源自是英國麥金德（Sir Halford John Mackinder）於廿世紀初所提出的概念，其空間由歐洲、亞洲、非洲所組成，是世界上最大陸域組合，雖然有人懷疑該理論的實用性，但是卻不影響其為地緣政治學者必讀的經典概念，尤其「控制東歐即掌控心臟地帶；控制心臟地帶即掌控世界島；控制世界島即掌控世界」這三段論述，可是深植人心。

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近日觀察中國各地點火的外交途徑，包括意欲切斷台灣邦交遠在中美洲的宏都拉斯，不禁讓人驚覺習近平雖不以東歐為切入點，但是按圖索驥地直取心臟地帶的控制權，再伺機延伸觸角準備佔領世界島，如今巴基斯坦（南亞）、緬甸（東南亞）已經是鐵粉，非洲外交也早就中國的囊中物，習近平終局掌握世界的夢想會實現嗎？正在考驗著地球村的每一個份子。

（作者是高師大地理系副教授）

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