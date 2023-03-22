自由廣場》「馬祖」在哪裡？

◎ 施文儀

卸任近七年的前總統馬英九突獲中共之邀，將去中國做一趟抗日紀念之旅順便祭祖，引起朝野政壇一片叫罵。有人說是祭中共祖，有人說是為歷史定位而祭，有人說馬七十三年來不曾「回國」，情有可原。筆者則認為，祭祖是赤裸裸地以「祖先在中國」帶頭幫中共向台灣人進行認知作戰，也幫中共稀釋小英總統訪美的衝擊，畢竟「馬祖」在台灣，不在中國湖南。

據馬英九自述其祖先原在扶風縣（今陝西省境內），按理說，匈奴才是馬英九可考的祖先。後來輾轉遷到江西，再遷到湖南湘潭，其父馬鶴凌，其母秦厚修的祖才是在湘潭，但他們為了避「共匪赤禍」，於一九五○年放棄祖先逃難至香港，並在九龍生下馬英九。如今馬鶴凌已仙逝在台灣，對馬英九、馬唯中、馬元中等人而言，其祖就在台灣，湘潭或有親戚也不識半個，所謂湘潭祖先也沒半個認識馬英九吧？

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來台後的馬英九享受「高級外省人」的待遇，加分上台大，娶妻生女，留學當有給細胞，甲等特考洗白黑官，當到閣員大官，反對總統直選卻當了兩任的直選總統等，這些好處都是台灣給的，與中共沒有絲毫關係，再怎麼飲水思源，該感恩的也是台灣人民才對。

對馬英九而言，父親在哪，「馬祖」就在那兒。所謂尋根，要尋到幾代？要尋父系根？還是母系根？為何母系不是根？若尋十代祖，所祭的「馬祖」只是所有祖先的一○二四分之一而已，又將其他祖先置於何地？祭祖充其量不過是形式主義的幌子而已。

（作者是退休公務員）

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