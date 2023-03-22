自由廣場》（鏗鏘集）反戰的真義

◎ 李敏勇

反戰，崇高的詞語。但反戰的真義究竟為何？是重要的。

反戰，應該是反對侵略戰爭，而不是反對抵抗戰爭。

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以俄烏戰爭為例，俄羅斯是發動侵略戰爭的一方，烏克蘭是抵抗侵略戰爭的一方。反戰，應該起於俄羅斯才有正當意義。俄羅斯人民仍然有反對侵烏戰爭的聲音，但相對普廷的政治控制，在不全然民主的社會，反戰的聲音薄弱。

烏克蘭是被入侵的一方，雖有部份俄裔烏克蘭人附和，但絕大多數人民具有抵抗意識，軍人更是將士用命。套一句俄羅斯愛用於抵抗拿破崙率軍入侵及納粹德國希特勒入侵的「衞國戰爭」，正是烏克蘭現在景况。

廿世紀的一九六○年代，越南戰爭曾掀起戰後嬰兒潮世代，法國巴黎大學「六八革命」延伸的全球大學生反越戰示威。美國與一些夥伴國家出兵相挺南越對抗北越，但共產國家相挺北越，呈現的是自由資本主義國家與共產社會主義國家不同陣營的鬥爭。

民主國家的戰後嬰兒潮世代自由地發聲；專制國家人民服膺統治者領導。一九六○年代，毛語錄紅小冊誘惑西方民主國家青年，曾經風靡全球許多解放（Liberation）論者，自我批評大於抵抗魅惑。一直到蘇聯解體、東歐自由化，嬉皮世代也多轉為雅痞，反體制的戰後嬰兒潮世代紛紛進入體制治理者，一改激進風格。

台灣在蔣體制時代附翼在美國體系，挾反共之名，藉反攻大陸之義，戒嚴專制。但民主化後的台灣，向中國伸出友誼之手，放棄「動員勘亂」敵意，連「特殊國與國關係」都不被中國接受。中國不斷威脅武力併吞台灣。戰爭與和平的天平，是中國在破壞，而非台灣。

在台灣，反戰應該是對中國發聲，而不是向內部發言。但常見向自己喊話的反戰聲音，特別是中國國民黨餘緒，一些別有用心的政客，一些單純的第三種人：存在著戰後嬰兒潮世代的異議性。這種聲音分化了內部的一體心，助長中國犯台的動機。台灣人應反對侵略戰爭，但要凝聚堅強的抵抗意識，要有衞國戰爭守護自己國家的意志。

民主化後的台灣仍以「中華民國」為名，並未積極進行真正新「國家」體制的獨立建構進程，但是節制自己並未免於中國的威脅。為了警告中國的犯意，台灣政府或應向中國及世界宣告：「中國進犯台灣的砲火一響，正是台灣宣告法理獨立之日。」台灣的國家正常化或就是其時。

（作者是詩人）

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